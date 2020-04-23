1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekliler torunlardan özür diledi: Size güzel bir dünya bırakamadık

Türkiye Emekliler Dernegi Genel Baskanı Kazım Ergün: İnsanlığın bugün yaşadıklarına bakınca yeni nesle güzel bir gelecek bırakmadığımızı söyleyebilirim. Bize düsen görevleri yerine getiremeyip yasanabilir ve güzel bir dünya bırakamadıgımız için torunlarımızdan tüm emekliler adına özür diliyorum
 23 Nisan 2020 11:30
Yazdır
Emekliler torunlardan özür diledi: Size güzel bir dünya bırakamadık

Türkiye Emekliler Dernegi (TÜED) Genel Baskanı Kazım Ergün, yeni tip koronavirüs salgını, çevre kirliliği ve dünyadaki çatışmalara dikkati çekerek, yasanabilir ve güzel bir dünya bırakamadıkları için emekliler adına torunlarından özür diledi.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde kutlandığını hatırlatan Ergün, bu nedenle çocukların bayramı buruk geçirdiğini ifade etti.

Koronavirüs salgını, çevre kirliliği, küresel ısınma ve savaşlar gibi olumsuzluklar nedeniyle insanlığın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz zor şartlarda özveriyle çalışıp taş üstüne taş koydular. Onlardan bayrağı biz devraldık. Biz de iyi niyetli bir şekilde var gücümüzle daha güzel yarınlar için çalıştık. Birçok şeyi başardık ama başaramadığımız şeyler de oldu. Mesela insanlığın bugün yaşadıklarına bakınca yeni nesle güzel bir gelecek bırakmadığımızı söyleyebilirim. Bunun için bize düsen görevleri yerine getiremeyip yasanabilir ve güzel bir dünya bırakamadıgımız için torunlarımızdan tüm emekliler adına özür diliyorum."

- "Emekliler güzel günlerin özlemi içerisinde"

Ergün, "Biz yeterli olamadık ama yeni neslin bizden aldığı görevi layıkıyla yapacağına ve dünyayı daha yaşanılabilir hale getireceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle büyükanne ve büyükbabaların çocuklarına ve torunlarına haftalardır sarılamadığını belirten Ergün, alınan tedbirlere uyan emeklilerin güzel günlerin özlemini içerinde olduğunu vurguladı.

İnsanların iyi ve güzel olan şeyleri hak ettiğini belirten Ergün, koronavirüs salgınının aile, sağlık, çevre, özgürlük ve yaşam hakkı gibi son yıllarda göz ardı edilen bazı kavramların önemsenmesine vesile olması temennisinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
23 Nisan'da sağlık çalışanlarının çocuklarına 10 bin kitap
22 Nisan 2020 09:53		 Zorunlu trafik sigortası için tavsiye kararı
21 Nisan 2020 16:18
TÜBA'dan, 'Pandemi Değerlendirme Raporu' açıklaması
21 Nisan 2020 12:42		 Plazma bağışçısına 'Övünç Madalyası'
21 Nisan 2020 08:06
Feyzioğlu, instagram yayınında 'FETÖ'cüsün' diyenlere sert cevap verdi
20 Nisan 2020 16:30		 Özgür Sen Başkanı Değer: STK'lar güçsüzleştiriliyor
19 Nisan 2020 15:35
Kızılay'ın ramazan yardımı kısa mesaj koduyla telefonlara gelecek
19 Nisan 2020 11:13		 TÜBA, Covid-19 değerlendirme raporu yayımladı
19 Nisan 2020 00:31
Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği 'kuşaktan kuşağa sendikal hatıralar' yarışması başladı
18 Nisan 2020 13:26		 Kayseri Barosu: 23 Nisan'da İstiklal Marşı minarelerden okunsun
17 Nisan 2020 10:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:47 - THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı12:45 - İki polis yaralanmıştı, 16 kişi gözaltına alındı12:28 - Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü12:27 - Kovid-19 ile mücadele sürecinde acil servislere 'gereksiz başvurular' azaldı12:23 - Çocuk hastaları evlerinde 'Superman doktor' muayene etti12:09 - Yavru köpeği yere çarparak öldürdü12:00 - MEB okul öncesi öğretmenlerinin nöbet ve çalışma sürelerine açıklık getirdi12:00 - Toplumun, Kovid-19 stresinden kazanımla çıkma ihtimali yükseliyor11:58 - 4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor11:57 - Belediye başkanı görevini, makam koltuğunu evine taşıdığı öğrenciye devretti
11:55 - Kovid-19 nedeniyle mukabele geleneği online ortama taşındı11:49 - MEB, çocuklar için 'Online İnovasyon Yarışması' düzenledi11:48 - HAVELSAN, çalışanlarının çocukları adına 1300 ağaç dikecek11:46 - Tekirdağ'da hayırseverler 6 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi11:44 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti11:41 - Üst mahkeme, Barolar Birliği'nin kararını kaldıran kararı iptal etti11:40 - Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde 'bilinçli taksir'e hükmetti11:36 - Mayıs ayı işsizlik ödeneği banka hesaplarına yatacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Normalleşme sürecinin takvimi belli oldu
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor
Mayısta AVM'ler açılıyor
Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak
Vali'den yorum yapan takipçisine tepki
Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi neden ödenmez?
Erdoğan'dan talimat: Sahaya inmeli, milletle hasret gidermeliyiz
Merkez faiz indirince, bankaların kaçacak yeri kalmadı
İstanbul Valiliği: O toplantıya İmamoğlu davet edilmişti ama
Otopsi yapmayın, organlarda virüs olabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 2
12 monkeys 1
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 10
ceylan aslan 4
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 2
21.04.2020 bilecik'e giriş çıkışların yasaklanması 3
ev topuzu 4
zihin yorgunluğu 1
karantinayı hangi evde geçirirsin 5
karantinadan dolayı ruhsal çöküntü 1
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam