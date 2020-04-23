Emekliler torunlardan özür diledi: Size güzel bir dünya bırakamadık

Türkiye Emekliler Dernegi (TÜED) Genel Baskanı Kazım Ergün, yeni tip koronavirüs salgını, çevre kirliliği ve dünyadaki çatışmalara dikkati çekerek, yasanabilir ve güzel bir dünya bırakamadıkları için emekliler adına torunlarından özür diledi.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde kutlandığını hatırlatan Ergün, bu nedenle çocukların bayramı buruk geçirdiğini ifade etti.

Koronavirüs salgını, çevre kirliliği, küresel ısınma ve savaşlar gibi olumsuzluklar nedeniyle insanlığın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz zor şartlarda özveriyle çalışıp taş üstüne taş koydular. Onlardan bayrağı biz devraldık. Biz de iyi niyetli bir şekilde var gücümüzle daha güzel yarınlar için çalıştık. Birçok şeyi başardık ama başaramadığımız şeyler de oldu. Mesela insanlığın bugün yaşadıklarına bakınca yeni nesle güzel bir gelecek bırakmadığımızı söyleyebilirim. Bunun için bize düsen görevleri yerine getiremeyip yasanabilir ve güzel bir dünya bırakamadıgımız için torunlarımızdan tüm emekliler adına özür diliyorum."

- "Emekliler güzel günlerin özlemi içerisinde"

Ergün, "Biz yeterli olamadık ama yeni neslin bizden aldığı görevi layıkıyla yapacağına ve dünyayı daha yaşanılabilir hale getireceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle büyükanne ve büyükbabaların çocuklarına ve torunlarına haftalardır sarılamadığını belirten Ergün, alınan tedbirlere uyan emeklilerin güzel günlerin özlemini içerinde olduğunu vurguladı.

İnsanların iyi ve güzel olan şeyleri hak ettiğini belirten Ergün, koronavirüs salgınının aile, sağlık, çevre, özgürlük ve yaşam hakkı gibi son yıllarda göz ardı edilen bazı kavramların önemsenmesine vesile olması temennisinde bulundu.