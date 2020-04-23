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Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde 'bilinçli taksir'e hükmetti

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 15 yaşındaki çocuğun çalıştığı işletmedeki kumaş sıkma makinesine düşerek ölümü nedeniyle iş yeri sahiplerine verilen cezanın artırılmasını kararlaştırdı
 23 Nisan 2020 11:40
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Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde 'bilinçli taksir'e hükmetti

- Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 15 yaşındaki çocuğun çalıştığı işletmedeki kumaş sıkma makinesine düşerek ölümü nedeniyle iş yeri sahiplerine verilen cezayı az bularak yerel mahkeme kararını bozdu.

Denizli'de tekstil ürünlerine yönelik yıkama-boyama iş kolunda faaliyet gösteren firmada çalışan 15 yaşındaki çocuk, "santrifüj" adı verilen kumaş sıkma makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Açılan davada Denizli 8. Asliye Ceza Mahkemesi, işletme sahiplerini "taksirle ölüme neden olma" suçundan hapis cezasına çarptırdı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise sanıklar hakkındaki cezayı az buldu, yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, "İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği"ne göre olayın meydana geldiği tekstil ürünlerinin yıkanmasına ilişkin iş yerinin tehlikeli sınıfta yer aldığı belirtildi.

"Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik"te genç işçilerin çalıştırılacağı iş kollarının belirlendiği ifade edilen kararda, bunlar arasında tekstil yıkama-boyama işlerinin bulunmadığı bildirildi.

- "Yeterli denetim ve kontrol yok"

Sanıklar tarafından henüz 16 yaşını bitirmemiş çocuk işçi sınıfında bulunan maktulün yasak olmasına rağmen tehlikeli işler kapsamında yer alan işte çalıştırılmasına göz yumulduğu belirtilen kararda, yeterli denetim ve kontrol mekanizmasının da oluşturulmadığı, bu nedenlerle "bilinçli taksir" koşullarının oluştuğu kaydedildi.

Kararda, bilinçli taksir hükümleri uygulanarak sanıkların cezaları artırılmadan hüküm kurulmasının bozmayı gerektirdiği vurgulandı.

Türk Ceza Kanunu'nun, "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını düzenliyor.
Anadolu Ajansı
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