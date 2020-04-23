Üst mahkeme, Barolar Birliği'nin kararını kaldıran kararı iptal etti
|23 Nisan 2020 11:41
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Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden Türkiye Barolar Birliği kararının yürütmesini durduran Ankara 5. İdare Mahkemesi kararını kaldırdı.
Adana, Antalya, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van baro başkanları, Avukatlık Kanunu'nun 115. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Türkiye Barolar Birliğine olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim (TBB) Kurulu ise 12 baronun olağanüstü genel kurul taleplerini 8 Kasım 2019'da reddetti.
Adana Barosu avukatlarından TBB delegesi Yurdagül Gündoğan, Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.
Davaya bakan Ankara 5. İdare Mahkemesi, TBB'nin olağanüstü genel kurula gitmeme kararını hukuka aykırı bularak 10 Mart'ta yürütmesini durdurdu.
TBB ise yürütmenin durdurulmasına ilişkin Ankara 5. İdare Mahkemesi kararına itiraz etti.
İtirazı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi görüştü.
Daire, Barolar Birliğinin itirazını kabul ederek, Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen kararı kaldırdı ve yürütmenin durdurulması istemini reddetti.
Gerekçede, yasa koyucunun birlik genel kurulunu kimlerin olağanüstü toplantıya çağıracağını belirlediği, genel kurul delegelerine bunların arasında yer vermediği belirtildi.
Yasada yer alan sayıda baro başkanının "olağanüstü genel kurul" çağrısının reddine ilişkin işlemin iptalini isteme hakkının, başvuruda bulunan baro başkanlarına ait olduğu vurgulanan gerekçede, "Bu durumda, Adana Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yapan ve Birlik Genel Kurul delegesi olan davacının dava konusu işlemin iptalini istemesi için işlemle arasında bir menfaat ilişkisinin bulunduğundan söz edilemez." ifadesi kullanıldı.
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