Tekirdağ'da hayırseverler 6 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi
|23 Nisan 2020 11:46
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı hayırseverler, 6 bakkalın veresiye defterlerindeki yaklaşık 8 bin liralık borcu kapattı.
Çınarlı, Altınova ve Aydoğdu mahallelerinde 6 bakkala giden hayırseverler, vatandaşların borcunu ödeyip, veresiye defterlerini aldı.
Çınarlı Mahallesi'nde bakkal işleten Turgut Mutafçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, borcu ödenen insanların çok sevindiğini söyledi.
Bu davranışı zor günlerde herkesin örnek alması gerektiğini belirten Mutafçı, şöyle konuştu:
"Birileri dükkana geldi. 'Burada borcunu ödeyemeyen insanlar var mı' diye sordular. Ben de 1000-1500 lira civarında borç olduğunu söyledim. Hesabı kapattılar. Veresiye defterini de aldılar. İnsanların fitresini ve zekatını ihtiyacı olan kişilere vermesi gerekiyor. Buraya, bakkallara veresiye yazdıranlar da ihtiyacı olan kişiler. Herkesi bu yolda teşvik etmek isteriz."
Bakkal işleten Filiz Köse de müşterilerinin borçlarının ödendiğini söyledi.
Borçları ödenenlerin sevinç yaşadığını anlatan Köse, "Hayırseverler aralarında para toplamışlar. Birden içeri girdiler. Direkt deftere baktılar. İhtiyaç sahipleri, işsiz kalan, bir süredir çalışmayanlar vardı. Onları tespit ettiler. O şekilde ödeme yaptılar ve alışveriş yaptırdılar. 1500 lira civarında borcu kapattılar." dedi.
Hayırseverlerin yaklaşık 8 bin liralık borcu ödedikleri öğrenildi.
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