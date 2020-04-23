1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 nedeniyle mukabele geleneği online ortama taşındı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneğini, bu yıl 500 kişinin katılımıyla dijital ortamda sürdürüyor- Çevrim içi toplantı uygulaması üzerinden 20 Nisan'da başlayan program, 4 Kur'an-ı Kerim eğitmeni öncülüğünde iki farklı oturumda pazartesi ile cumartesi günleri arasında yapılıyor-
 23 Nisan 2020 11:55
Yazdır
Kovid-19 nedeniyle mukabele geleneği online ortama taşındı

- Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim, akademik ve sosyal proje faaliyetlerinin yanı sıra ramazan mukabelesi geleneğini de online ortama taşıdı.

TDV Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren merkez, salgın döneminde eğitim faaliyetlerini dijital ortamda gerçekleştiriyor.

Çevrim içi toplantı uygulaması üzerinden 20 Nisan'da 4 Kur'an-ı Kerim eğitmeninin öncülüğünde iki farklı oturumda mukabele programı başlatıldı. Program, merkez bünyesindeki Kur'an-ı Kerim sınıflarındaki öğrenciler ve dönem içinde eğitimlere devam eden 500 kişinin katılımıyla yapılıyor.

Ramazan boyunca uzaktan eğitim uygulamaları sistemiyle desteklenecek program, pazartesi ile cumartesi günleri arasında 12.30-13.30'da gerçekleştiriliyor.

- "Kur'an aşkıyla yanan gönüllerin dijital mecralarda bir araya gelebilmesi önemli"

TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, ramazan geleneği olan mukabelenin yapılması için cami ve Kur'an kurslarında toplanılmasa da "Kur'an-ı Kerim aşkıyla yanan gönüllerin" dijital mecralarda bir araya gelebilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Allah'a, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirme ve aynı duaya aynı anda "Amin" diyebilme fırsatını verdiği için dua ettiğini dile getiren Efe, şunları söyledi:

"Ramazan etkinlikleri çerçevesinde her cuma mukabele öncesi uzman vaizler eşliğinde, 'Ramazan ve Hayat' seminerleri gerçekleşecek. Eğitim, akademi ve sosyal projeler alanında çeşitli çalışmalar yürüten merkez, dönem içinde devam eden ve ramazan için planlanan birçok eğitim programını uzaktan eğitim uygulamasıyla sosyal medya hesapları üzerinden katılımcılarının istifadesine sunuyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı
23 Nisan 2020 12:47		 Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü
23 Nisan 2020 12:28
Çocuk hastaları evlerinde 'Superman doktor' muayene etti
23 Nisan 2020 12:23		 Tekirdağ'da hayırseverler 6 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi
23 Nisan 2020 11:46
THY gökyüzünde ay-yıldız çiziyor
23 Nisan 2020 11:21		 'Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım'
23 Nisan 2020 11:07
Online nikahla dünyaevine girdiler
23 Nisan 2020 10:02		 Normalleşme sürecinin takvimi belli oldu
23 Nisan 2020 10:00
Habur çayı taştı: Tarla ve ahırlar sular altında
23 Nisan 2020 09:36		 Bina görevlisi korona oldu 7 katlı apartman karantinaya alındı
23 Nisan 2020 07:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:47 - THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı12:45 - İki polis yaralanmıştı, 16 kişi gözaltına alındı12:28 - Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü12:27 - Kovid-19 ile mücadele sürecinde acil servislere 'gereksiz başvurular' azaldı12:23 - Çocuk hastaları evlerinde 'Superman doktor' muayene etti12:09 - Yavru köpeği yere çarparak öldürdü12:00 - MEB okul öncesi öğretmenlerinin nöbet ve çalışma sürelerine açıklık getirdi12:00 - Toplumun, Kovid-19 stresinden kazanımla çıkma ihtimali yükseliyor11:58 - 4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor11:57 - Belediye başkanı görevini, makam koltuğunu evine taşıdığı öğrenciye devretti
11:55 - Kovid-19 nedeniyle mukabele geleneği online ortama taşındı11:49 - MEB, çocuklar için 'Online İnovasyon Yarışması' düzenledi11:48 - HAVELSAN, çalışanlarının çocukları adına 1300 ağaç dikecek11:46 - Tekirdağ'da hayırseverler 6 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi11:44 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti11:41 - Üst mahkeme, Barolar Birliği'nin kararını kaldıran kararı iptal etti11:40 - Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde 'bilinçli taksir'e hükmetti11:36 - Mayıs ayı işsizlik ödeneği banka hesaplarına yatacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Normalleşme sürecinin takvimi belli oldu
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor
Mayısta AVM'ler açılıyor
Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak
Vali'den yorum yapan takipçisine tepki
Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi neden ödenmez?
Erdoğan'dan talimat: Sahaya inmeli, milletle hasret gidermeliyiz
Merkez faiz indirince, bankaların kaçacak yeri kalmadı
İstanbul Valiliği: O toplantıya İmamoğlu davet edilmişti ama
Otopsi yapmayın, organlarda virüs olabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüzümüzü güldürenler 2
Mayis sonunda normale dönmemiz 3
258 tl'lik arsa 1
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 2
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 10
nöbetçi eczaneden ilaç almak 1
karantinadan dolayı ruhsal çöküntü 1
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 3
dsö'nün 2021'e kadar maçlar oynanmasın önerisi 3
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam