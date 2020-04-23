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Yavru köpeği yere çarparak öldürdü

İstanbul'da bir şirket çalışanı, kendisini rahatsız ediyor diye işyeri sahibinin yavru köpeğini öldürdü. ''Dora'' isimli yavru köpeği yere fırlatarak öldüren şüpheli aranıyor.
 23 Nisan 2020 12:09
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Yavru köpeği yere çarparak öldürdü

İstanbul'da şirket çalışanı Ozan Öztürk, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık yavru köpeği kovalayıp yakaladıktan sonra hızla havaya kaldırıp yere çarptı.

''Dora'' adındaki yavru köpek kurtarılamadı.

Şüpheli saldırının ardından kaçtı.

SOSYAL MEDYADA ''DORA İÇİN ADALET'' ETİKETİYLE MESAJ

Yavru köpeğin sahipleri saldırganın yakalanabilmesi için sosyal medyada ''Dora için adalet'' etiketiyle mesajlar yayınladı.Polis, şüpheliyi arıyor.
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