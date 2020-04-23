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İki polis yaralanmıştı, 16 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki polisin silahlı çatışmada yaralanmasıyla ilgili 16 zanlı yakalandı.
 23 Nisan 2020 12:45
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İki polis yaralanmıştı, 16 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki polisin silahlı çatışmada yaralanmasıyla ilgili 16 zanlı yakalandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde 21 Nisan'da iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışmaya müdahale için giden iki polis memurunun yaralanmasıyla ilgili Ş.B, V.T, E.U, K.Ş, S.Ş, Y.T, V.T, E.T, E.K, O.K, B.A, B.D, V.Ş, E.U, G.U. ve A.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili P.Ş. ve E.T. aranıyor.

Yaralı polis memurları, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Anadolu Ajansı
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