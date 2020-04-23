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DİB Başkanı Erbaş'tan 'ramazan' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan mesajında koronavirüs salgınına dikkat çekerek, 'Bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, Ramazan-ı Şerif'i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, insanlığın bir an önce bu musibetten kurtulması için yüce Mevla'ya niyazda bulunalım' dedi.
 23 Nisan 2020 13:15
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DİB Başkanı Erbaş'tan 'ramazan' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yayımladığı mesajında, ramazan ayına kavuşma sevincinin yaşandığını belirtti. Ramazan ayının büyük nimet olduğunu belirten Erbaş, "Sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravihin coşkusunu, mukabelenin huzurunu ve ramazanı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu yıl evlerimizi ibadet ve dua mekanı olarak hissedip yaşayacağız. Bu noktada ifade etmeliyim ki bizler elbette Rabbimizin İnşirah Suresi'nde vadettiği her zorluğun ardından mutlaka kolaylığın geleceğine dair ilahi müjdesine yürekten inanıyoruz" dedi.

'DUA İLE RABBİMİZE İLTİCA EDECEĞİZ'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs nedeniyle yaşanılan zorlukların geçici dünya hayatının imtihanı olduğunu, bu nedenle gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirttiği mesajında şunları kaydetti:

"Böylesi zor zamanlarda sabır, irade ve azimle gerekli tedbirleri aldıktan sonra tevekkül değerine sarılıp ilahi iradeye teslim olacağız. Müminin en güçlü dayanağı, en büyük korunağı ve en etkili devası olan dua ile rabbimize iltica edeceğiz. Karamsarlık, korku ve endişeye kapılmadan, umudumuzu ve direncimizi kaybetmeden, umut ve ufuk merkezi Kur'an-ı Kerim'i ve insanlığa her daim ümit aşılayan sevgili peygamberimizi rehber edinerek bu zorlu günleri inşallah geride bırakacağız. Bu itibarla, tüm yeryüzünü etkileyen bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, Ramazan-ı Şerif'i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, insanlığın bir an önce bu musibetten kurtulması için yüce Mevla'ya niyazda bulunalım."

Başkan Erbaş, mesajında ayrıca ramazan ayı için tefekküre davet ederken, başta sigara olmak üzere bütün zararlı alışkanlıkları terk etme çağrısında bulundu.
DHA
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