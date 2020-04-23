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'6 haftalık eğitimle koronavirüs hastalarını tespit edebilirler'

İngiltere'de Medical Detection Dogs adlı kuruluş altı köpeği corona virüsü yarım saniyeden az bir sürede tespit edebilmesi için eğittiğini duyurdu. Hükümetle görüştüğünü bildiren kurum, eğer projeye onay alırsa eğitilen köpeklerin havalimanlarında Covid-19 hastalarını tespit etmek için kullanılacağını açıkladı.
 23 Nisan 2020 13:20
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'6 haftalık eğitimle koronavirüs hastalarını tespit edebilirler'

İngiltere havaalanlarında konuşlandırılabilecekleri umuduyla yeni corona virüs (Covid-19) hastalarını tespit etmek için köpekleri eğiten bir yardım kuruluşu, hükümetle görüşmelerde bulunduğunu ve projenin onay alacağından umutlu olduğunu açıkladı.

KÖPEKLER HASTALIKLARI BİR SANİYEDEN KISA SÜREDE TESPİT EDİYOR

Kanser ve sıtmayı tespit etmek için eğitilmiş köpekleri bulunan Medical Detection Dogs (Medikal Tespit Köpekleri) isimli kurumun CEO'su Claire Guest, köpeklerinin hastalıkları bir saniyeden daha kısa sürede tespit edebildiğini söyledi.

HAVALİMANLARINDA GÖREV YAPACAKLAR

Guest, özellikle koku alma duyusu çok gelişmiş olan İspanyol cockerleri ve melez bir ırk olan labradoodleların, karantina önlemleri gevşediğinde İngiltere'ye dışarıdan gelen insanları test etmek için kullanılabileceğini bildirdi.

HÜKÜMETLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

BBC'ye konuşan CEO, "Hükümetle görüşüyoruz, bunu destekleyeceklerinden ve bunda büyük bir değer göreceklerinden çok eminiz" açıklamasını yaptı.

SEMPTOMLARI OLMAYAN İNSANLARI KOKULARINDAN TESPİT EDECEKLER

Guest, havaalanlarında köpeklerinin nasıl Covid-19 testi yapacağını ise şu şekilde açıkladı: "Corona virüse birkaç önce yakalan ya ateş ve öksürük gibi belirtileri olmayan insanlar havalimanlarına girüş yaptığında belirlenmesi kolay olmuyor. Ancak, bir köpek yarım saniyede kimin hasta olduğunu çözebilir. Havalimanındaki köpekler sırasıyla herkesi koklayacak ve hangisinin teste ihtiyacı olduğunu belirleyecek. Böylece, İngiltere'de virüsün daha fazla yayılması önlenerek şüpheli kişiler doğrudan izolasyon bölgelerine gönderilecek."

Medical Detection Dogs'un interner sitesinde, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM) ve Durham Üniversitesi'nin işbirliği ile Covid-19'u tespit etmek için eğitilen Norman, Digby, Storm, Star, Jsper ve Asher isimli 6 köpeğin olduğu belirtiildi.

ÇALIŞMANIN BİTMESİ İÇİN 500 BİN STERLİN GEREKİYOR

Çalışmada, üç İspanyol cockerı, bir labrador, bir labradoodle ve bir labrador golden retrieverın bulunduğu ancak tüm eğitimin tamamlanması için 500 bin sterlin fon gerektiği açıklandı.

EĞİTİM 6 İLE 8 HAFTA SÜRECEK

Guest, köpeklerin eğitiminin altı ile sekiz hafta içinde tamamlanabileceğini söyledi.
NTV
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