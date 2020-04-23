Bakanlık, BiP'te 'Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı' açtı
|23 Nisan 2020 14:04
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'te koronavirüsle mücadele kapsamında bilgilendirme ve 7/24 danışma kanalını hizmete sundu. BiP kullanıcıları operatör fark etmeksizin Keşfet bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalından Online COVID-19 testi yapabiliyor ve şüpheli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor. Kanal takipçilerinin Sağlık Bakanlığı'nın salgın ile ilgili yayınladığı güncel haberlere, son durumu gösteren COVID-19 Canlı Harita'ya ve genel duyurulara anlık olarak ulaşmaları da mümkün.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'te, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir iletişim kanalı açtı. Kullanıcılar, BiP Keşfet bölümünden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma kanalına 7/24 ücretsiz ulaşabiliyor. Kanalda, kullanıcılar şüphelenmeleri durumunda Online COVID - 19 testini cevaplayarak test sonucuna göre yönlendiriliyor ve risk görülmesi durumunda ALO 184 SABİM'e ulaşabiliyorlar.
BiP kullanıcıları Sağlık Bakanlığı Kanalı'ndan Türkiye ve dünyadaki son durumu gösteren COVID-19 Canlı Harita'yı anlık olarak takip edilebilirken, bakanlık bilgilendirmeleri, duyurular ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadele konusuyla ilgili attığı tweet'leri, Twitter kullanıcısı olmasalar dahi BiP mesajı olarak alabiliyorlar. Tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan hizmete BiP uygulamasından indirip, Keşfet bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalını takip eden herkes yararlanabiliyor. BiP uygulaması AppStore ve GooglePlay üzerinden indirilebilir.
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