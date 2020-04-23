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DSÖ'den Türkiye için iyimser açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Koronavirüs salgınında son durumu değerlendirdi. Salgının Türkiye'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi.
 23 Nisan 2020 14:13
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DSÖ'den Türkiye için iyimser açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında koronavirüse ilişkin önemli açıklamalar geldi.

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye'de Corona virüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: "Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. "Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz."
DHA
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