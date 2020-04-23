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İstanbul'da 65 yaş üstü 1 milyon 160 bin kişiye maske ve kolonya dağıtıldı

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzerindeki 1 milyon 160 bin 807 vatandaşın kolonya ve maskeleri teslim edildi.
 23 Nisan 2020 14:34
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İstanbul'da 65 yaş üstü 1 milyon 160 bin kişiye maske ve kolonya dağıtıldı

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzerindeki 1 milyon 160 bin 807 vatandaşın kolonya ve maskeleri teslim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının müşterek organizasyonu ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının katkılarıyla içerisinde kolonya ve 5 maskeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının bulunduğu hediye paketleri, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

İstanbul Valiliği, pilot bölge olarak belirlenen İstanbul'da ikamet eden 65 yaş ve üzerindeki 1 milyon 160 bin 807 kişiye ürünlerin kısa sürede teslim edilmesi için 5 bin 500'ü polis, bekçi ve jandarmadan, 2 bin 500'ü milli eğitim personelinden ve 200'ü servis şoförlerinden oluşan özel bir ekip kurdu. Bu ekibin sağlık ve kişisel ihtiyaçlarını ise Kızılay karşıladı.

Çalışmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda, 39 ilçede 39'u ana, 86'sı tali olmak üzere, 125 okulda dağıtım merkezi oluşturuldu.

Merkezlerden kolonya ve maskeleri alan üçer kişilik ekipler, 1 milyon 135 bin 226'sı polis, 25 bin 581'i jandarma bölgesinde olan 1 milyon 160 bin 807 kişiye, 10 günde ürünleri teslim etti.

Anadolu Ajansı
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