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Bürokrat'tan sıra dışı bir roman

Gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında bürokrasimizin birden fazla alanında görevler yapan Bülent Uğur Ecevit'in, gündelik yaşamın dışında bambaşka boyutlar ve olayları içeren ve kahramanı gazeteci Uygur İNSANOĞLU'nun yaşamıyla ortaya konulan içten bir üslupla yazılan sıra dışı romanı.
 23 Nisan 2020 14:58
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Bürokrat'tan sıra dışı bir roman

Gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında bürokrasimizin birden fazla alanında görevler yapan Bülent Uğur ECEVİT'in, gündelik yaşamın dışında bambaşka boyutlar ve olayları içeren ve kahramanı gazeteci Uygur İNSANOĞLU'nun yaşamıyla ortaya konulan içten bir üslupla yazılan sıra dışı romanı.

Sır İçinde adlı kitabın tanıtım açıklaması şu şekilde:

Bu kitap sizi, haber ararken haberi olan bir gazetecinin inanılmaz yolculuğuna çıkaracak. Bu yolculukta, ne arıyorsanız onu bulacaksınız. Bazen o siz olacak, bazen de siz o. Bazen ağlayacak, bazen de güleceksiniz. Bazen sevecek, ya da kızacaksınız her şeye. Belki de hiçbir şeye...
Yolculuk mu? Bu yolculukta uçak bileti yok, vapurla gidilmez, otobüs hiç geçmez, bildiğiniz taşıtların bilmediği bir yol. Ya hedef?
"Gam"sız değiliz. Buluşuruz içerde.
BU KİTAPTA, SINIRSIZ DÜNYALARA AÇILMANIN ŞİFRESİNİN İLK BASAMAĞI GİZLİDİR. CESARETİ OLAN KAPIYI AÇAR. DOĞRU GÖZLE BAKAN GÖRÜR. BURADAKİ BİLGİ, SONSUZLUĞUN BİLGİ DERİNLİĞİNDE; DENİZDE BİR DAMLA, ÇÖLDE İSE BİR KUM TANESİ BİLE DEĞİLDİR.
Yeni kaşiflere, yeni keşiflere daha da önemlisi, yeni bir bilince ihtiyaç var.
Şimdi yola çıkma, sırrı arama zamanı. Bildiğinizi zannettiğiniz her şeyi bir anlığına unutun...
ENDİŞE ETMEYİN.
BU KİTAP İYİDİR.
Bu kitap herkes içindir.
Yiğitliğin, mertliğin, saflığın, aşkın ve sevginin yanı sıra aldatılmışlığın, yalnızlığın, maceranın, ilmin, paranın ve saltanatla sanatın,
Kısacası insanın kitabı.
Çünkü; İnsanoğlu yazdı...

Kitabı satılmak için tıklayınız.
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