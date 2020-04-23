1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rizeli muhtardan sıra dışı önlem

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde muhtar, korona virüs önlemleri kapsamında köye giriş çıkış olan 5 yolu, taş ve toprakla kapattı.
 23 Nisan 2020 15:23
Yazdır
Rizeli muhtardan sıra dışı önlem

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, köye ulaşım sağlanan yolları taş ve toprak ile araç giriş çıkışına kapattı. Derecik köyüne ulaşım sağlayan 6 farklı girişin 5'ini kapatan muhtar Küçüksarı, tek girişi açık bırakarak; araçların, kendi kontrolünde köye girmelerine müsaade ediyor.

Muhtar Küçüksarı, söz konusu açık kalan yoldan geçen tüm araçların içerisinde bulunan vatandaşların ateşini ölçüyor, maskesi olmayana maske verip, kolonya ikram ediyor. Araç içerisinde bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlatan Küçüksarı, köy halkına evde kalmaları için uyarılarda bulunuyor.

Çay tarımı için il dışında gelecek olanlar için giriş çıkış güvenliğini üst seviyeye çıkartan Muhtar Küçüksarı, söz konusu vatandaşların evlerinde izole olacağını ifade etti.

Küçüksarı sözlerine şu şekilde devam etti: "Halkımızın sağlığını ön planda tutuyoruz. Köyümüze 6 farklı noktalardan giriş ve çıkış vardı. Bu girişleri tedbir amaçlı kendi imkanlarımızla kapatarak tek noktadan ulaşımı sağlıyoruz. Buradan geçen araçlarda bulunan vatandaşlarımıza ise ateş kontrolü yaparak, maskesi olamayanlara maske veriyoruz. Çay tarımıyla ilgili İstanbul ve diğer illerden köyümüze gelenleri izole ve takip edebilmek için bu uygulamayı başlattık. Bu konuya çok önem veriyoruz. Söz konusu bu kişilerin temasını durdurmuş durumdayız. Vatandaşlarımız güven içerisinde yaşamalarını hedefliyoruz."

Köy İhtiyar Heyetinden Süleyman İpek ise yaptığı açıklamada bariyer sisteminin güvensizliğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Köyümüzdeki giriş çıkışları kontrol altına almak istedik. Kendi imkanlarımızla köyümüzün yollarını kapatarak sadece bir noktadan girişlere izin veriyoruz. Küçük bariyer sisteminin güvenilir olmadığını düşünerek yollarımıza taş ve toprak döktük. Artık her şey tek noktadan gerçekleşiyor.
Köyde yaşayan Süleyman Çekik adlı vatandaş ise "Muhtarımızın çalışması bu işlere yetmez. Biz vatandaş olarak gereken önlemleri almamız gerekiyor. Bu iş tek kişinin yapacağı bir iş değil. Öne kendimiz tedbir alacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Valilikten 'koronavirüse yakalanmış hekim vakaları' iddiasına yalanlama
23 Nisan 2020 17:52		 O ilde köylere giriş ve çıkışlar 4 gün kısıtlandı
23 Nisan 2020 17:34
Koronavirüse yakalanan dernek başkanı: Nasıl bulaştı anlamadım, 40 gündür evde izoleydim
23 Nisan 2020 17:12		 23 Nisan törenlerinde çocukları ayakkabıları temsil etti
23 Nisan 2020 16:59
12 yaşındaki çocuk 23 Nisanda kayalıklardan düşerek öldü
23 Nisan 2020 16:48		 23 Nisan'da çocuklara Arda Turan sürprizi
23 Nisan 2020 16:38
Rize'nin yüksek kesimlerine nisanda kar yağdı
23 Nisan 2020 16:01		 Belediye ramazanda her hafta ihtiyaç sahiplerine 2 ton et dağıtacak
23 Nisan 2020 15:45
Sokakta dolaşmadılar, koronaya bulaşmadılar, ödülü kaptılar
23 Nisan 2020 15:02		 Sağlıkçı anne ve babanın çocuklarına kavuşma anı herkesi ağlattı
23 Nisan 2020 14:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:02 - 'Halkın sağlığıyla oynayanların peşini bırakmayacağız'17:52 - Valilikten 'koronavirüse yakalanmış hekim vakaları' iddiasına yalanlama17:49 - Fahrettin Koca'dan beğeni toplayan 23 Nisan paylaşımı17:43 - Cengiz Ünder'in başlattığı kampanyaya Ozan Tufan'da katıldı17:39 - MİT'in getirdiği PKK gençlik sorumlusu tutuklandı17:38 - UEFA: Ligleri ağustosa kadar bitirin!17:34 - O ilde köylere giriş ve çıkışlar 4 gün kısıtlandı17:24 - İngiltere'de koronavirüs kaynaklı ölümler 18 bin 738 oldu17:22 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 47 bine yaklaştı17:17 - Kaftancıoğlu hakkında 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması
17:12 - Koronavirüse yakalanan dernek başkanı: Nasıl bulaştı anlamadım, 40 gündür evde izoleydim17:04 - 23 Nisan törenlerinde sosyal mesafe unutuldu17:02 - Koronavirüsü yenen doktor: Kanatsız beyaz melekler, var olun16:59 - 23 Nisan törenlerinde çocukları ayakkabıları temsil etti16:48 - 12 yaşındaki çocuk 23 Nisanda kayalıklardan düşerek öldü16:38 - 23 Nisan'da çocuklara Arda Turan sürprizi16:33 - Doktor, koronavirüsten 'immün plazma' tedavisiyle kurtuldu16:30 - CHP'li belediyelerden, ziyaretçisi olmayan sitelere reklam desteği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor
Normalleşme sürecinin takvimi belli oldu
Mayısta AVM'ler açılıyor
Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak
Vali'den yorum yapan takipçisine tepki
Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi neden ödenmez?
Koronavirüsle mücadelede o il için sevindirici haber
'Okulların açılması ve telafi eğitimleri yeniden masaya yatırılacak'
'Mercedes Kadir' rolü için ünlü oyuncu Cem Yılmaz'a teklif götürecekler
Merkez faiz indirince, bankaların kaçacak yeri kalmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
korona virüs tedavisinde ten renginde değişiklik 1
corona virüs vaka sayısı 2
istop 1
seni kimliksiz yumurta kafa 2
Vita Brevis 1
ice man 2
cep 1
Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim 4
23 nisan çocuk bayramı 1
türkiye'de beka değil,yöneticilerin zeka sorunu var 1
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam