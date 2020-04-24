1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'in Sözlü Sınav uygulaması sadece zaman kaybı!

Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk döneminde hem yönetici görevlendirmelerinde hem de öğretmen atamalarında genel olarak yazılı puanının aynısını vermektedir. Dolaysıyla, tüm MEB bürokrasisini ve sınava girecekleri aylarca sözlü sınav işleriyle uğraştırmak sadece gereksiz bir zaman kaybıdır.
 24 Nisan 2020 14:05
Yazdır
MEB'in Sözlü Sınav uygulaması sadece zaman kaybı!

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme takvimlerini açıkladı. Tıklayınız.

22 Haziran 2020 tarihinde boş eğitim kurumlarını ilan edilerek başlayacak ve 28 Ağustos'ta görevlendirmelerin açıklanması ile sona erecek. Tam 2 ayı aşan (iki ay bir hafta) bir süreç işleyecek.

Takvimin bir kısmına bir bakalım.

Görüldüğü üzere 22 Haziran'dan 11 Ağustos'a kadar geçecek süreç hep sözlü sınavı ilgilendiriyor.

Yani iki ay bir haftalık toplam sürecin iki aydan bir hafta eksik kadarı sözlü sınav için harcanacak.

Sözlü sınav uygulaması:

Bakan Ziya Selçuk geçtiğimiz yılda da sözlü sınav puanının yazılı sınav puanı ile eşdeğer olacağını söylemişti. Bu yıl da aynı uygulama bekleniyor. O zaman yani sözlü sınav puanı yazılı sınav ile aynı olacaksa sıralamada değişen bir şey olmayacaktır.

Bir sınav yapıp, sonucunun girmeden belli olması emin olunuz ki bizleri komik duruma düşürmektedir. Bir sınav yapıyorsanız bunun bir karşılığı olur. Sınava girip her soruya cevap veren her kritere uyan kişi yazılıdan 70 aldı diye sözlüden de 70 vermek ne kadar yanlış ise hiçbir kritere uymadığı halde yazılıdan 100 aldığı için sözlüden 100 vermek de o kadar yanlıştır.

O zaman bu kadar zaman kaybı niye?

Aynı konuyu öğretmen atamasında da gündeme getirmiştik. Öğretmen atamasında bunun düzelmesi kanuni düzenleme gerektiriyor fakat yönetici görevlendirmede yönetmelik değişikliği yeterli.

Bakan SELÇUK öğretmen atamalarında sözlü sınavda sadece güvenlik nedeniyle düşük puan verildiğini belirtmişti. Bu doğru ve hukuki bir yaklaşım değildir. Evrensel hukuka ve masumiyet karinesine aykırıdır.

Kaldı ki yöneticilikte böyle bir uygulama hiç yapılamaz/yapılmamalıdır. Çünkü kişi zaten kamu görevlisidir. Bir öğretmenin güvenlik gerekçesiyle yönetici olamaması düşünülemez. Varsa tehlikeli bir durum o zaman kamu görevlisi de / öğretmen de olmaması gerekir. Bunun da yolu bağımsız yargıdır ve anayasa da yer alan "suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz." hükmü uygulanmalıdır. Daha da önemlisi yöneticilik ikinci görevdir ve asla öğretmenlik mesleğinin önünde/üstünde görülmemelidir.

Yaz döneminde bunca değerli zamanı anlamsız bir sözlü sınav için geçirmektense görevlendirmeleri kısa sürede sonuçlandırılıp Covit-19 nedeniyle alınacak ilave tedbirlere odaklanılsa ve okulların yöneticileri bir an önce belli olup oryantasyonları okullar açılmadan tamamlansa daha iyi olmaz mı?

Sonuç olarak;

Boşa zaman harcamanın önüne geçilmelidir. Sadece zaman değil, onlarca öğretmen boş yere sınava alınacaktır. Yüzlerce komisyon kurulacak ve çalışma yapılacaktır. Tatiller bölünecek, bir çok tartışmalar yaşanacaktır.

Bu nedenlerle; yöneticilikte sözlü sınav kaldırılmalı ve ilk kez yönetici görevlendirmede yazılı sınavı esas alan bir düzenlemeye gidilmelidir. Bunun için zaman vardır.

Maksut BALMUK
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, proje okul yöneticilerine tercih hakkı verdi
24 Nisan 2020 15:01		 23 Nisan etkinliğini, öğrencileri üzülmesin diye internet üzerinden gerçekleştirdi
23 Nisan 2020 13:33
Öğretmenler dağ köylerindeki çocukların bayramını kutladı
22 Nisan 2020 21:26		 Öğretmenler ihtiyacı olan 500 aileye un sırtlarında dağıttı
22 Nisan 2020 21:01
Kadın öğretmen bisikletiyle yaşlıların maaşlarını dağıtıyor
22 Nisan 2020 20:56		 MEB'den öğretmenlerin zorunlu hizmet kararı
22 Nisan 2020 18:13
Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı
22 Nisan 2020 17:52		 Yer sofrasında ders anlatan öğretmen, odun kırıp, sıva yaptı
21 Nisan 2020 22:38
Mardin'de öğretmenler ele ele verip dezenfektanı üretiyor
21 Nisan 2020 19:35		 MEB, güvenlik soruşturmalarındaki yargı kararlarını uygulamıyor
20 Nisan 2020 09:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:40 - Bakan açıkladı... Ligler tamamlanacak mı?15:37 - Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini kaldırıyor15:31 - Aracına hasar vereni göründe şaşkına döndü15:28 - Yasak dinlemediler, site bahçesinde çocuklarla halay çektiler15:17 - 18 yıl önce işlenen cinayeti Koronavirüs temizliği ortaya çıkardı15:16 - Ramazan'da okunacak kitap: Kuranı Kerimden mesajlar15:14 - AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 32 bin 763'ü tahliye edildi15:09 - Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atladı15:05 - Virüs korkusu araştırması: Virüsten en çok kim korkuyor?15:01 - MEB, proje okul yöneticilerine tercih hakkı verdi
15:00 - Bakan Varank: Yerli otomobilde erteleme yok14:59 - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı14:57 - Bursa'da jandarma denetiminden kaçan 3 kişi yakalandı14:49 - Erbaş: 61 bin hocamız resmi olarak Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyor14:45 - Yavru köpeği yere vurarak öldürmüştü, sonunda yakalandı14:44 - Batman'da 5 apartman ve 1 iş yeri karantina altına alındı14:41 - Ankara Emniyetinden Kampanya'ya 2 milyon 267 bin lira katkı14:37 - Markete gittiğini söyleyen sürücüye 3 bin 500 TL ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sosyal mesafenin uygulanmadığı, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki 23 Nisan törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir şehrimizde hiç koronavirüs hastası kalmadı
Bakan Koca açıkladı... Lise ve Üniversite sınavı yapılacak mı?
Polis alımına dair 4 yönetmelikte değişiklik yapıldı
24 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Ramazanda herkese 1 GB ücretsiz internet
Dava dosyalarının içeriğine, UYAP'tan erişebilirsiniz!
Tunç Soyer, 23 Nisan'daki hareketleriyle gündem oldu
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Koronada oruca dikkat
Benzine 29 kuruşluk zam yolda
Yargıtay'ın, kamu personelini ilgilendiren 2020 tarihli 17 yeni kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özgür insan 1
prof.dr.ercüment ovalı 2
iş yerinde yemek yemek 2
Trabzon'da atatürk posterinin ters asılması 1
corona virüs vaka sayısı 1
gram altın 4
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 3
ev topuzu 4
insanları açlık değil,fazlaca alıştıkları tokluk öldürür 2
makarna 1
SON İLANLAR
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 65 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam