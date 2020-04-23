Rize'nin yüksek kesimlerine nisanda kar yağdı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerine nisan ayında kar yağdı.
|23 Nisan 2020 16:01
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerine nisan ayında kar yağdı.
Rize'de iki gündür devam eden soğuk hava ve yağmurun yerini kara bıraktığı Çat köyü, Kale Yaylası ve diğer yüksek rakımlı yaylalar, beyaza büründü.
Nisan ayında yağan kar, güne erken başlayan ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar için sürpriz oldu.
Bölgede kar yağışı devam ederken, beyazlar arasındaki çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
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