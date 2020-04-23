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Doktor, koronavirüsten 'immün plazma' tedavisiyle kurtuldu

Amasya'da 20 gün önce koronavirüs tanısı konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen aile hekimi Muzaffer Aşık, immün plazma tedavisiyle Samsun'da sağlığına kavuşan ilk hasta oldu
 23 Nisan 2020 16:33
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Doktor, koronavirüsten 'immün plazma' tedavisiyle kurtuldu

Amasya'da 20 gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen doktor Muzaffer Aşık, immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Amasya'da görevli aile hekimi Aşık (37), 20 gün önce öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs tanısı konulan doktor, 10 gün Amasya'da tedavi gördükten sonra sağlık durumu ağırlaşınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Aşık'a koronavirüsü yenen kişiden alınan immün plazma verildi. İki gün içinde solunum cihazına bağlı olmaktan kurtularak normal odaya alınan Aşık'a yapılan testin sonuçları negatif çıktı.

Samsun'da immün plazma tedavisiyle koronavirüsü yenen ilk hasta olan Aşık'ın iki gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edileceği bildirildi.

- "Hastalarımızın iyileşmesi bizleri mutlu ediyor"

Başhekim Doç. Dr. Ahmet Şen, AA muhabirine, hastanede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerdiği normal tedavilerin yanı sıra immün plazma tedavisine de başladıklarını söyledi.

Türk Kızılaydan temin ettikleri immün plazmayı 3 hastaya verdiklerini belirten Şen, "Olumlu sonuçlar almaya başladık. Hastaların oksijen tedavisi almadan 'Artık yemeğimi yiyebiliyorum' ifadelerini duymak bizi mutlu etti. Diğer tedavi yöntemleri ile iyileştirdiğimiz onlarca hastamız var. Hastalarımızın iyileşmesi bizleri mutlu ediyor. Amasya'da görevli meslektaşımız, Samsun'da immün plazma tedavisi ile sağlığına kavuşan ilk hastamız oldu." dedi.

Hastanenin İç Hastalıkları Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Derya Demirağ da koronavirüs testi pozitif çıkan meslektaşlarına Amasya'da antiviral tedavi uygulandığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Amasya'da hasta, uygulanan iki ayrı tedaviye yanıt alınamaması nedeniyle Samsun'a sevk edildi. Hastanın ciddi şekilde solunum sıkıntısı vardı ve her iki akciğerinde virüs yayılmıştı. Neredeyse entübasyon sınırındaydı. Biz hemen Sağlık Bakanlığının önerdiği başka bir tedaviyi uygulamaya başladık ama hastamız istediğimiz düzeye gelmedi. Daha sonra immün plazma tedavisi uyguladık. Bu tedavinin ardından hastamız iyileşmeye başladı. Şu an hastamız tamamen normal düzeydedir."

Hematoloji Uzmanı Doktor Sude Hatun Aktimur da Kovid-19'u yenen kişiden alınan immün plazmayı yoğun bakımda yatan doktor hastaya enjekte ettiklerini belirtti.

Aktimur, "Kovid-19 hastalarına antiviral tedavi uygulanmaktadır ancak tedaviye çok iyi cevap vermeyip hastalığı çok hızlı ilerleyen ve organ yetmezliği bulunan hastalara immün plazma tedavisine başlıyoruz." ifadesini kullandı.

- İyileşen doktor plazma bağışında bulunacak

Koronavirüsü yenen aile hekimi Muzaffer Aşık da hastalığın vücuduna yayılması nedeniyle direkt yoğun bakıma alındığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Klinik açıdan bayağı sıkıntılı bir durumdaydım. Doktorların uyguladığı immün plazma tedavisi ile yavaş yavaş vücudum toparlandı. Normal servise geçtim ve yeniden test yaptılar ve virüs negatif çıktı. Birkaç gün sonra taburcu edileceğim. Eğer kanım uygun çıkarsa ben de iyileşen bir hasta olarak immün plazma bağışı yapıp en azından bir insanın hayatını kurtarmak isterim."

Anadolu Ajansı
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