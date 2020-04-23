CHP'li belediyelerden, ziyaretçisi olmayan sitelere reklam desteği
CHP'li belediyeler MİT personelini ve ailesini deşifre ettiği için kapatılan ve yayın yönetmenleri tutuklanan OdaTV'nin yerine kurulan internet sitesi ile ziyaretçisi olmayan eski bir CHP'li vekilin kurduğu internet sitesini reklamla doldular
|23 Nisan 2020 16:30
|Yazdır
Bilindiği üzere, odatv adlı internet sitesi, şehit MİT personelini deşifre ettiği için kapatılmış ve yöneticileri tutuklanmıştı.
Ancak, CHP'li belediyeler kapatılan Odatv'nin yerine kurulan internet sitesini, ziyaretçisi olmamasına rağmen reklamla doldurdular.
Siteye reklam veren CHP'li Belediyeler şu şekilde:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Kadıköy Belediyesi
Cumhuriyet Halk Partisi
Aynı belediyeler, ziyaretçisi olmamasına rağmen, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın sahibi olduğu gercekgundem.com adlı internet sitesini de reklamla donattılar.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Halkın sağlığıyla oynayanların peşini bırakmayacağız'
23 Nisan 2020 18:02
|Fahrettin Koca'dan beğeni toplayan 23 Nisan paylaşımı
23 Nisan 2020 17:49
|23 Nisan törenlerinde sosyal mesafe unutuldu
23 Nisan 2020 17:04
|Kılıçdaroğlu'ndan 16 maddelik çağrı
23 Nisan 2020 16:03
|TBMM, açılışının 100. yılı için toplandı
23 Nisan 2020 14:37
|MİT şehidini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
23 Nisan 2020 14:28
|4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor
23 Nisan 2020 14:15
|TBMM Başkanı Şentop'tan TRT EBA TV'de 100. yıl dersi
23 Nisan 2020 12:50
|Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti
23 Nisan 2020 11:44
|Vali'den yorum yapan takipçisine tepki
23 Nisan 2020 10:27