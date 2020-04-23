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CHP'li belediyelerden, ziyaretçisi olmayan sitelere reklam desteği

CHP'li belediyeler MİT personelini ve ailesini deşifre ettiği için kapatılan ve yayın yönetmenleri tutuklanan OdaTV'nin yerine kurulan internet sitesi ile ziyaretçisi olmayan eski bir CHP'li vekilin kurduğu internet sitesini reklamla doldular
 23 Nisan 2020 16:30
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CHP'li belediyelerden, ziyaretçisi olmayan sitelere reklam desteği

Bilindiği üzere, odatv adlı internet sitesi, şehit MİT personelini deşifre ettiği için kapatılmış ve yöneticileri tutuklanmıştı.

Ancak, CHP'li belediyeler kapatılan Odatv'nin yerine kurulan internet sitesini, ziyaretçisi olmamasına rağmen reklamla doldurdular.

Siteye reklam veren CHP'li Belediyeler şu şekilde:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Kadıköy Belediyesi
Cumhuriyet Halk Partisi

Aynı belediyeler, ziyaretçisi olmamasına rağmen, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın sahibi olduğu gercekgundem.com adlı internet sitesini de reklamla donattılar.
Memurlar.Net
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