23 Nisan'da çocuklara Arda Turan sürprizi
|23 Nisan 2020 16:38
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar evde geçiriyor.
Çocukları bayram gününde yalnız bırakmayan Başkan Beyazgül, Belediye Çocuk Meclisi ile interaktif toplantı gerçekleştirdi.
Çocuklar için Büyükşehir Belediyesinin yapacağı projeleri anlatan Beyazgül, telekonferansa milli futbolcu Arda Turan'ı davet ederek, çocuklara sürpriz yaptı.
İnteraktif toplantıya katılan Arda Turan, salgının bitmesinin ardından sohbet ettiği çocuklarla Şanlıurfa'da buluşma sözü verdi.
Başkan Beyazgül, telekonferans görüşmesinde çocuklarla bir araya gelen ve görüşmeye katılımıyla farkındalık oluşturan Arda Turan'a teşekkür etti.
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