12 yaşındaki çocuk 23 Nisanda kayalıklardan düşerek öldü

VERİLER AÇIKLANDI: VAKA SAYISI İLK KEZ BU KADAR DÜŞTÜ Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yaptı. Bugün 37 bin 535 test yapıldı. Sadece 3 bin 83 kişide testler pozitif çıktı. Test sayısı son günlerce 4 bin 500 bandındaydı