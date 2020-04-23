23 Nisan törenlerinde çocukları ayakkabıları temsil etti
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, corona virüs önlemleri alınarak yapıldı. Tören alanında yer alamayan çocukları, alana konulan 100 çift ayakkabı temsil etti.
|23 Nisan 2020 16:59
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Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından üzerinde Türk bayrağı olan balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan çocukları temsilen 100 ayakkabı tören alanına kondu.
Tören sonunda Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoy yaparak çocukların
bayramlarını kutladı.
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