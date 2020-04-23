23 Nisan törenlerinde sosyal mesafe unutuldu
Bugün yapılan 23 Nisan törenlerinin bir çoğunda sosyal mesafe kuralları uygulanmadı
|23 Nisan 2020 17:04
|Yazdır
23 Nisan dolaysıyla bugün hem Anıtkabir, hem birinci Meclis'te törenler yapıldı.
Ancak, uzmanların ve bilimadamlarının yaptıkları çağrılar rağmen, bu törenlerde sosyal mesafe kuralları dikkate alınmadı.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, sokakta yan yana yürüyen kişilere dahi kurallara uymadığı için ceza kesildiği bir dönemde, bu dikkatsizlik nedeniyle, önde gelen siyasetçilerin koronoya yakalanması halinde, bunun sorumlusunun kim olacağı soruları soruldu.
21 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Halkın sağlığıyla oynayanların peşini bırakmayacağız'
23 Nisan 2020 18:02
|Fahrettin Koca'dan beğeni toplayan 23 Nisan paylaşımı
23 Nisan 2020 17:49
|CHP'li belediyelerden, ziyaretçisi olmayan sitelere reklam desteği
23 Nisan 2020 16:30
|Kılıçdaroğlu'ndan 16 maddelik çağrı
23 Nisan 2020 16:03
|TBMM, açılışının 100. yılı için toplandı
23 Nisan 2020 14:37
|MİT şehidini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
23 Nisan 2020 14:28
|4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor
23 Nisan 2020 14:15
|TBMM Başkanı Şentop'tan TRT EBA TV'de 100. yıl dersi
23 Nisan 2020 12:50
|Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti
23 Nisan 2020 11:44
|Vali'den yorum yapan takipçisine tepki
23 Nisan 2020 10:27