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23 Nisan törenlerinde sosyal mesafe unutuldu

Bugün yapılan 23 Nisan törenlerinin bir çoğunda sosyal mesafe kuralları uygulanmadı
 23 Nisan 2020 17:04
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23 Nisan törenlerinde sosyal mesafe unutuldu

23 Nisan dolaysıyla bugün hem Anıtkabir, hem birinci Meclis'te törenler yapıldı.

Ancak, uzmanların ve bilimadamlarının yaptıkları çağrılar rağmen, bu törenlerde sosyal mesafe kuralları dikkate alınmadı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, sokakta yan yana yürüyen kişilere dahi kurallara uymadığı için ceza kesildiği bir dönemde, bu dikkatsizlik nedeniyle, önde gelen siyasetçilerin koronoya yakalanması halinde, bunun sorumlusunun kim olacağı soruları soruldu.
Memurlar.Net
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