Kaftancıoğlu hakkında 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması
|23 Nisan 2020 17:17
|Yazdır
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polisleri tarafından tespit edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü, elde edilecek delilere göre yeniden değerlendirileceği kaydedildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Avukatı Sezgin Tunç'un, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" iddialarıyla yaptığı suç duyurusu üzerine de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattığı öğrenildi.
İFADESİNDE ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflarını çektiğini İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın talimatıyla alınan ifadesinde kabul etti. Özçağdaş "İnşaat var mı yok mu" diye fotoğraf çektim" dedi.
KAFTANCIOĞLU HAKKINDA SUÇA AZMETTİRME SORUŞTURMASI
Öte yandan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini belirtti. Bunun üzerine Fahrettin Altun'un avukatının Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.
Olay İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Özçağdaş'ın, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmesiyle başladı. Polislerin uyarısı üzerine Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Özçağdaş'ın koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında yeni gelişme
22 Nisan 2020 22:12
|Belediye Başkanına silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a yükseldi
22 Nisan 2020 17:20
|Yasağı delip, 'drift' yapan sürücü hakkında yakalama kararı
20 Nisan 2020 22:36
|Başsavcılıktan, silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı'a dair açıklama
20 Nisan 2020 17:27
|Sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslara 11,5 yıl hapis istendi
20 Nisan 2020 16:33
|Başsavcılık, Cumhuriyet Gazetesini yalanladı
20 Nisan 2020 14:44
|İmamoğlu'nu tehdit eden zanlının 11 yıla kadar hapsi istendi
18 Nisan 2020 14:16
|Meclis'teki fezleke sayısı 1000'e ulaştı
17 Nisan 2020 12:05
|Başsavcılık: Ev adresini yayınladığı için Cumhuriyet'e soruşturma açıldı
16 Nisan 2020 13:31
|Salda Gölü'ndeki izinsiz müdahaleye suç duyurusu
14 Nisan 2020 19:06