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O ilde köylere giriş ve çıkışlar 4 gün kısıtlandı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.
 23 Nisan 2020 17:34
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O ilde köylere giriş ve çıkışlar 4 gün kısıtlandı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından il ve ilçelere bağlı tüm köylere saat 17.00'den itibaren 26 Nisan Pazar günü saat 00.00'e kadar tüm giriş ve çıkışların durdurulmasına karar verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Köylerimizde ikamet eden ve hafta sonu çalışmak zorunda olan kamu ve özel sektör çalışanlarının çalışma belgelerini göstermeleri kaydıyla giriş ve çıkışlarına izin verilmesine, il ve ilçe merkezi köylerinde tarım ve hayvancılık yapan ya da arıcılık faaliyeti ile uğraşan vatandaşlarımızın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alacakları izin belgesi ile giriş ve çıkışlarına izin verilmesine, zorunlu sağlık randevusu olanların giriş ve çıkışlarına izin verilmesine, köylerimizden herhangi birinde bu süre zarfında vefat olayı yaşanması halinde cenaze defin işlemlerinde görevli olanların ve cenaze yakınlarının köye giriş ve çıkışlarına izin verilmesine karar verilmiştir. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devamı ile ilgili köy dışından alınan hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli teknik ekipmanın ve görevlilerin zirai ilaçlama faaliyetleri, veterinerlik hizmetleri ve benzeri giriş ve çıkışına izin verilmesine, elektrik ve su arızası gibi durumlarda köye çağrılmak zorunda kalınan teknik personelin çalışma belgesini ibraz etmek kaydıyla giriş ve çıkışına izin verilmesine, köylere ekmek, pide ve ambalajlı su servisi yapan fırın, su dağıtım firması gibi işletmelerin görevlilerinin giriş ve çıkışına izin verilmesine, köyde yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması için muhtar ve uygun gördüğü en fazla 5 kişiyle ve Vefa Sosyal Destek hizmetleri çalışanlarının görevlendirilmesine ve bu görevlilerin köye giriş çıkışlarına izin verilmesine karar verilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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