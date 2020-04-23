UEFA: Ligleri ağustosa kadar bitirin!
|23 Nisan 2020 17:38
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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 55 üye federasyon yöneticileriyle yaptığı video konferansta liglerin bitirilmesini ısrarla tavsiye etti.
Konferans sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yapan UEFA, liglerin ağustos ayına kadar tamamlanmasını istedi.
Ayrıca yetkililer, liglerin tamamlanmaması durumunda gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımlar için mevcut puan durumunu dikkate alacağını belirtti.
LİG TAMAMLANAMAZSA TRABZONSPOR DEVLER LİGİ'NE KATILACAK
Bu durumda eğer Süper Lig'de kalan maçlar oynanmazsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne mevcut lider Trabzonspor katılacak.
1-Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi (Direkt)
2-Başakşehir, Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)
3-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi (Ön eleme)
4-Sivasspor UEFA Avrupa Ligi (Ön eleme)
Kaynak: Kral Spor
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