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UEFA: Ligleri ağustosa kadar bitirin!

UEFA, eğer ligler ağustos ayına kadar bitirilemezse, Avrupa kupalarına alacağı takımları mevcut puan durumuna göre belirleyecek.
 23 Nisan 2020 17:38
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UEFA: Ligleri ağustosa kadar bitirin!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 55 üye federasyon yöneticileriyle yaptığı video konferansta liglerin bitirilmesini ısrarla tavsiye etti.

Konferans sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yapan UEFA, liglerin ağustos ayına kadar tamamlanmasını istedi.

Ayrıca yetkililer, liglerin tamamlanmaması durumunda gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımlar için mevcut puan durumunu dikkate alacağını belirtti.

LİG TAMAMLANAMAZSA TRABZONSPOR DEVLER LİGİ'NE KATILACAK

Bu durumda eğer Süper Lig'de kalan maçlar oynanmazsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne mevcut lider Trabzonspor katılacak.

1-Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi (Direkt)

2-Başakşehir, Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)

3-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi (Ön eleme)

4-Sivasspor UEFA Avrupa Ligi (Ön eleme)

Kaynak: Kral Spor
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