Fahrettin Koca'dan beğeni toplayan 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
|23 Nisan 2020 17:49
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı.
Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan 'bana yaklaşma' sözünü içeren videosına atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor.
Video kısa sürede büyük beğeni topladı.
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