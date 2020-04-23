Valilikten 'koronavirüse yakalanmış hekim vakaları' iddiasına yalanlama
|23 Nisan 2020 17:52
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Adana Valiliği, sosyal medyada bazı hesaplardan paylaşılan 'Türk Tabipleri Birliğinin 3 bin 474 sağlık çalışanının Covid-19 tanısı aldığı ve tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu iller arasında Adana'nın da bulunduğu' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Türk Tabipleri Birliğinin 3474 sağlık çalışanının Covid-19 tanısı aldığı ve tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu iller arasında Adana'nın da bulunduğu' iddialarının yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Sosyal medyada yer alan bu tür paylaşımlar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen Covid-19 salgını ile mücadeleyi ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük bir özveriyle sürdüren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz."
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