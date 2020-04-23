1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu bankalarının destek paketi vatandaşa 'ilaç' gibi geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankalarının sunduğu Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi vatandaşa adeta ilaç gibi geldi.
 23 Nisan 2020 18:25
Yazdır
Kamu bankalarının destek paketi vatandaşa 'ilaç' gibi geldi

Kamu bankalarının hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor. Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi Vakıfbank da 10 bin liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor.

"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor, onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

- "Bana ilaç gibi geldi"

Antalya'nın Alanya ilçesinde hizmet sektöründe danışman olarak çalışan Mert Küçükgöçmen, AA muhabirine, nakit sıkıntısı nedeniyle paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

İnternetten dolaşırken Vakıfbank'ın web sitesinde devletin destek paketini gördüğünü anlatan Küçükgöçmen, "İnternetten başvuru yapılabileceği belirtiliyordu. Ben de başvurumu yaptım. Beş gün içinde de onayı geldi. Bu beni çok sevindirdi. Sağ olsunlar tüm ihtiyaçlarımı bu parayla karşıladım. Bana ilaç gibi geldi." dedi.

- Kredi çekerek torunlarını sevindirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan emekli Ahmet Turan Gürel da sunulan kredi avantajından haberdar olduktan sonra gerekli başvuruyu yaptığını dile getirdi.

Reklamda 3 bin ile 10 bin lira arasında ihtiyaç kredisi verildiğini görünce mutlu olduğunu aktaran Gürel, şöyle konuştu:

"İhtiyacım olan 5 bin lira kredi çekmeye karar verdim. Yaşım gereği dışarı çıkmam kısıtlı. Bu nedenle şubeye gitmeden internet üzerinden başvurumu yaptım. Kısa sürede kredim onaylandı, hesabıma yatırıldı. Altı ay sonra ödemeye başlayacağım uygun faiz oranındaki kredinin bir kısmıyla evin ihtiyaçlarını giderdim, kalanını ise torunlarıma ayırdım. Kredi parasıyla küçük torunuma doğum günü hediyesi, büyük torunuma ise oyuncak aldım. Allah'ımıza hamdolsun, devletimiz ve milletimiz var olsun. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgınla mücadeleyi devletimiz çok iyi bir şekilde sürdürüyor. Her şey çok şeffaf ve halkımız için herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapıyor."

- "Tanıdıktan almak istesem bu şartlarda alamazdım"

Isparta'da yaşayan infaz koruma memuru emeklisi 63 yaşındaki Nihat İpsara da destek kredisinden 5 bin lira yararlandığını kaydetti.

Evinin balkonuna korumalık yaptırmak istediği için toplu paraya ihtiyacı olduğuna değinen İpsara, bu nedenle destek kredisini kullandığını ifade etti.

Kredinin, taksitlerinin altı ay sonra ödenmeye başlamasının kendisine cazip geldiğini vurgulayan İpsara, "Parayı aldım ama salgın geçtikten sonra evimin balkonunu kapatacağım. Bankadan aldığım parayı bir tanıdıktan istesem bu şartlarda alamazdım. Bize bu imkanı tanıdığı için devletimizden Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merkez faiz indirince, bankaların kaçacak yeri kalmadı
23 Nisan 2020 07:31		 Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?
22 Nisan 2020 19:01
Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi
22 Nisan 2020 16:38		 Merkez Bankası faizde indirime gitti
22 Nisan 2020 14:01
Destek kredileri vatandaşın kara gün dostu oldu
22 Nisan 2020 13:12		 Özel bir banka konut kredisi faizini indirdi
20 Nisan 2020 15:13
Ekonomistlerden MB'den faiz indirimi beklentisi
20 Nisan 2020 13:08		 Faizde 'indirime devam' beklentisi
20 Nisan 2020 10:25
İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı
19 Nisan 2020 11:56		 Halkbank'ın destek paketi koronavirüse karşı esnafa 'kalkan' oluyor
19 Nisan 2020 11:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Bugün koronavirüsten 115 hasta yaşamını yitirdi19:52 - Diyabet hastalarına iftar ile sahur arasında ara öğün önerisi19:48 - KYK yurdundaki karantina çalışmalarını görüntülendi19:44 - İşte il il iftar ve sahur saatleri19:40 - Müftülükler ramazanda online hizmete hazır19:36 - İstanbul'da ramazanda davulcu geleneği devam edecek19:31 - BTP genel başkanlığı için seçim yapıldı19:27 - Ramazanı yağmurlu havayla karşılayacağız19:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı19:19 - Türkiye'nin en kalabalık kenti, en sakin zamanını yaşıyor
19:15 - Tarihi gün! İlk test başarıyla sonuçlandı19:11 - Bakan Çavuşoğlu'nun sürprizi şehit ailesini sevindirdi19:07 - Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu19:03 - Görüntü büyük tepki çekti! Cezası belli oldu19:01 - Getir, Banabi gibi kurumlar neden çalışamıyor?18:57 - Rize'ye, sehayat izin belgesi ols dahi, giriş yok18:55 - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi koronavirüs verilerini günlük paylaşıma başladı18:52 - 'Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde LGS sınavı yapabiliriz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sosyal mesafenin uygulanmadığı, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki 23 Nisan törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor
Normalleşme sürecinin takvimi belli oldu
Mayısta AVM'ler açılıyor
Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak
Vali'den yorum yapan takipçisine tepki
İşte il il iftar ve sahur saatleri
Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi neden ödenmez?
Koronavirüsle mücadelede o il için sevindirici haber
'Okulların açılması ve telafi eğitimleri yeniden masaya yatırılacak'
'Mercedes Kadir' rolü için ünlü oyuncu Cem Yılmaz'a teklif götürecekler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıkılmaktan sıkılmak 1
seni kimliksiz yumurta kafa 2
türkiye'de beka değil,yöneticilerin zeka sorunu var 1
beşiktaş'ın karius'un sözleşmesini feshetmesi 1
film replikleri 4
istop 1
Mayis sonunda normale dönmemiz 3
unutmak 3
marmaris 1
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 1
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam