1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Yazın telafi eğitimi düşünmüyoruz

"Okullar yazın olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Selçuk "Mayıs, haziran, eylül ve ekim ayları üzerinde duruyoruz Temmuz ve ağustosta telafi düşüncemiz yok. Biz telafiyi ne kadar sürede nasıl yaparız biz bunun hesabını yaptık .Bu sebeple de yaz aylarında çocuklarımızın dinlenmesini tercih ederim." dedi.
 23 Nisan 2020 18:47
Yazdır
Bakan Selçuk: Yazın telafi eğitimi düşünmüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Bugün saat 13:00'te bütün okullarımızda bu marş çalındı. Değişlik ülkelerden çocuklar seslendirdi. Çocuklarımız okuma fırsatı buldular. Böyle bir marşla geleceğe bir eser bırakmak istedik.

Biz normalleşmeyi dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak görüyoruz. Türkiye'nin ekonomisinde diğer sektörlerde normalleşme ne olacaksa eğitim de bunun parçası Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu normalleşme Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak bir istişareye tabii tutuluyor. Normalleşme en kısa sürede çocuklarımızı riske sokmadan yapılması gereken bir şey. Biz gerekirse bir süre daha okulları geç açarız. Akademik olarak yapılması gereken telafileri bir şekilde yaparız. Önemli olan çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel sağlığı. Daha sonra kazanımlarla ilgili edinilmesi gereken içerikler. Süreç daha ileri giderse eylülde olsun biz bunu bir şekilde yaparız. Uzaktan eğitim ile bunu izliyoruz. Dünyada uzaktan eğitimi bu kadar kısa sürede başlatan bir iki ülkeden birisiyiz. Sağlık ile ilgili problem kontrol altına alındığı an, biz eğitim ile ilgili hazırız. Önümüzdeki günlerde belirli noktaları açıklığa kavuşturacağız. Türkiye normalleşme konusunda adım atacak.

Yaz ayları birçok coğrafi bölgedeki gibi eğitimin yapılması konusunda sıcaklıkla ilgili bazı zorluklar yaşıyoruz. Biz çocuklarımızın bu kadar içeride kapalı kaldıktan sonra tatil yapmalarını önemseriz. Mayıs, haziran, eylül ve ekim ayları üzerinde duruyoruz. Temmuz ve ağustosta telafi düşüncemiz yok. Biz telafiyi ne kadar sürede nasıl yaparız biz bunun hesabını yaptık. Bu sebeple de yaz aylarında çocuklarımızın dinlenmesini tercih ederim.

Okul sadece akademik içeriklerin verildiği bir yer değil. Okul demek arkadaşlık sosyalleşmek demek. Okul demek ekip arkadaşlığı demek. Uzaktan eğitim yakından ilgi setlerini hazırladık. Yüzlerce etkinlik ortaya koyduk. Evde çocuklarla beraber şu etkinlikleri yapabilirler. Her güne deneyler etkinlikler araştırmalar koyduk. Binlerce içerik koyduk. Bazı rehberlik hususları da var. Velilerimize 7/24 destek veren bir hat kurduk. Psikolojik danışmanlarımızla. Eğitim takvimi hazırladık ve her gün çok güzel bilimsel deneyler oyunlar var. Her yaş grubuna binlerce içerik hazırladık. Velilerimiz çocukları ile ilişkilerin kıymetlerini biliyorlar ama bu günleri güzel hatırlayacak şekilde diyalog olursa bir şekilde daha rahat bir ortam olur diye düşünüyoruz.

Bu milletin değerlerine ne kadar sahip olursak çocuklarımızın gönüllerine samimi bir şekilde yerleşmesi için ne kadar hizmet edersek azdır. EBA TV'de pencereler nasıl süslenir hangi şarkılar ne zaman nasıl söylenir öğretmenlerinizle beraber hangi etkinlikleri yapabilirsiniz bütün bunları günlerdir değerIendiriyoruz TV'de ve sosyal medyada velilerimize naçizane önerim bu ülkenin diğerlerine sahip çıktığımız ölçüde çocuklarımızın bu coğrafyada dimdik ayakta kalmasını sağlayabiliriz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde LGS sınavı yapabiliriz'
23 Nisan 2020 18:52		 'Okulların açılması ve telafi eğitimleri yeniden masaya yatırılacak'
23 Nisan 2020 15:03
MEB, çocuklar için 'Online İnovasyon Yarışması' düzenledi
23 Nisan 2020 11:49		 BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları açıklanmayacak
22 Nisan 2020 17:11
MEB, yetkili sendika belirleme çalışmalarını erteledi
22 Nisan 2020 16:17		 23 Nisan'da, okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı okunacak
22 Nisan 2020 13:41
4 bin Piktes öğretmeninin maaşları ödenecek
22 Nisan 2020 12:48		 Meslek lisesi öğretmenleri yeni bir cihaz üretti
22 Nisan 2020 11:39
LGS Nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı yayımlandı
22 Nisan 2020 11:26		 Bakan Selçuk, il müdürleriyle video konferans sistemiyle toplandı
21 Nisan 2020 18:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Bugün koronavirüsten 115 hasta yaşamını yitirdi19:52 - Diyabet hastalarına iftar ile sahur arasında ara öğün önerisi19:48 - KYK yurdundaki karantina çalışmalarını görüntülendi19:44 - İşte il il iftar ve sahur saatleri19:40 - Müftülükler ramazanda online hizmete hazır19:36 - İstanbul'da ramazanda davulcu geleneği devam edecek19:31 - BTP genel başkanlığı için seçim yapıldı19:27 - Ramazanı yağmurlu havayla karşılayacağız19:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı19:19 - Türkiye'nin en kalabalık kenti, en sakin zamanını yaşıyor
19:15 - Tarihi gün! İlk test başarıyla sonuçlandı19:11 - Bakan Çavuşoğlu'nun sürprizi şehit ailesini sevindirdi19:07 - Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu19:03 - Görüntü büyük tepki çekti! Cezası belli oldu19:01 - Getir, Banabi gibi kurumlar neden çalışamıyor?18:57 - Rize'ye, sehayat izin belgesi ols dahi, giriş yok18:55 - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi koronavirüs verilerini günlük paylaşıma başladı18:52 - 'Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde LGS sınavı yapabiliriz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sosyal mesafenin uygulanmadığı, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki 23 Nisan törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor
Normalleşme sürecinin takvimi belli oldu
Mayısta AVM'ler açılıyor
Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak
Vali'den yorum yapan takipçisine tepki
İşte il il iftar ve sahur saatleri
Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi neden ödenmez?
Koronavirüsle mücadelede o il için sevindirici haber
'Okulların açılması ve telafi eğitimleri yeniden masaya yatırılacak'
'Mercedes Kadir' rolü için ünlü oyuncu Cem Yılmaz'a teklif götürecekler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
258 tl'lik arsa 1
nisan ayında kar yağması 2
korona virüs tedavisinde ten renginde değişiklik 1
cep 1
Trabzon'da atatürk posterinin ters asılması 1
9 yaşındaki kızını öldüren baba 2
football manager 2019 1
muğla 1
sıkılmaktan sıkılmak 1
12 monkeys 1
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam