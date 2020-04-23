Rize'ye, sehayat izin belgesi ols dahi, giriş yok

Olay53.com sitesinde yer alan habere göre; Rize Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "21.04.2020 tarihli ve çay üretimi yapılan illere il dışından bu amaçla seyahat izni verilmemesine ilişkin bakanlıklar takdiri ile alınan ve 4 il valisi imzası ile açıklanan karar üzerine kamuoyuna ek bilgi verilmesi ihtiyacı doğmuştur;

Daha önce 15.04.2020 Tarihli il hıfzısıhha kurulu kararı ile tüm hemşehrilerimizin bulundukları illerde kalması ve seyahat edilmemesinin esas olduğu belirtilen ancak hukuki yollardan izin alan vatandaşlarımızın 30 Nisan'a kadar İlimize kabul edilecekleri ve bu durumda yapılacak uygulamaları açıklayan karar, Seyahat düzenlemeleri konularında ve sürecin yürütümünde en üst merciler olan bakanlıklarımızın takdiriyle ortaklaşa verilen bahse konu en son alınan yeni üstmerci kararı ile hükümsüz kalmıştır."