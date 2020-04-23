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Getir, Banabi gibi kurumlar neden çalışamıyor?

Kuryeler neden çalışamıyor
 23 Nisan 2020 19:01
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Getir, Banabi gibi kurumlar neden çalışamıyor?

Şelale Kadak'ın Sabah Gazetesindeki yazısı

Ne kadar az kişi evden çıkarsa bu salgının yayılmamasında o kadar başarılı olacağız ve büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırıp, tedavi edilerek iyileşen insanların sayısının artmasına yardımcı olacağız. Hal böyleyken sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde kuryelerin dağıtım yapmasına neden hala izin çıkmıyor anlayabilmiş değilim.

İlk sokağa çıkma yasağında, sabah uyanır uyanmaz bu uygulamalardan birini kullanarak temel bazı gıdaları sipariş etmiş ve yarım saat sürmeden gelmesinden çok memnun kalmıştım. Ancak aynı gün öğlen saatlerinde kuryelerin gönderi yapması durduruldu.

Türkiye'de perakendede bu tarz hızlı gönderi yapan dört şirket bulunuyor ve hepsi de taleplerini Ankara'ya iletmiş. Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının olumlu görüş ilettiğini, TOBB, İstanbul Ticaret Odası ve TÜSİAD gibi kurum ve derneklerin mektup yazdığını duyuyorum ancak gereken izin çıkmıyor. Haklı bir gerekçesi varsa da duymak istiyorum kuşkusuz.

Diğer taraftan bir kuryenin çıkmamasının ne anlama geldiğini öğrenmek için Getir'in kurucusu Nazım Salur'a sordum ve öğrendim ki bir kurye günde 25 ila 30 aileye gidiyor, bu da ortalama 100 kişinin dışarı çıkmaması, markete gitmemesi, otobüse vs binmemesi anlamına geliyor. En basit anlatımla sadece sözünü ettiğim şirkette 5 bin kuryenin olduğunu düşünecek olursa, yüz binlerce vatandaşın evden çıkmasının önü alınmış olmuyor mu?

Ayrıca öğreniyorum ki kuryelerin ortalama yaşı 27 yani Covid19 salgınında en arz riskli grubu oluşturanlar. Salur, "Hepsi maske takıyor. Sürekli dezenfektan kullanıyoruz ve teslimatı temassız yapıyoruz yani kapının önüne bırakıyoruz" diyor. Hal böyle olunca sokağa çıkma yasağının güvenlikle ilgili değil salgınla ilgili olarak uygulandığını da düşünecek olursak, bu kadar kontrol altında, sıkı denetimli bir uygulamanın neden önü açılmıyor acaba? Bu bir alternatif kanal ama Avrupa ülkelerinde görüyoruz ki herşeyi kapatsalar dahi bu tip uygulamaları kapatmamaya çalışıyorlar.

Online siparişlerini dağıtan şirketler gazete ve su gibi ihtiyaçları da dağıtıyor ama sadece bunları dağıtarak büyük zarar edecekleri de ortada yani bunları dağıtırken neden ekmek ya da peynir de dağıtmalarına izin verilmiyor diye düşünüyorum ve anlamakta zorluk çekiyorum.
Memurlar.Net
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