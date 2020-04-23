Görüntü büyük tepki çekti! Cezası belli oldu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kedinin kuyruğunu çekerek eziyet eden B.A.'ya, 947 TL idari para cezası kesildi.
|23 Nisan 2020 19:03
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kedinin kuyruğunu çekerek eziyet eden B.A.'ya, 947 TL idari para cezası kesildi.
B.A., yakaladığı kedinin kuyruğunu çekerken o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir kişi sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini topladı.
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatı üzerine Elbistan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada kimliği tespit edilen B.A.'ya Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü tarafından 947 TL idari para cezası kesildi.
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