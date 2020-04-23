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Türkiye'nin en kalabalık kenti, en sakin zamanını yaşıyor

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, İstanbul'un cadde, meydan, park ve sahillerinin sakin olduğu görüldü.
 23 Nisan 2020 19:19
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Türkiye'nin en kalabalık kenti, en sakin zamanını yaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta getirdiği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, en sakin zamanlarını yaşıyor.

Kısıtlamanın etkileri, ana yollar, sokaklar, caddeler, sahiller, işlek meydanlar ve parklar gibi kentin tüm noktalarında hissediliyor.

Kentin birçok noktasında önlem alan polis ekipleri, uygulama noktaları oluşturdu. Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi isteniyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ve Kartal'da, Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Beyoğlu'nda meydanlar boş kalırken, sahillerde de sessizlik hakim oldu. Bazı vatandaşlar, kısıtlama kapsamında saat 14.00'e kadar açık kalacak marketlerde alışveriş yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerin balkonlarında ve pencerelerinde Türk bayrakları yer alırken, Taksim Meydanı'na da büyük Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi asıldı.

Anadolu Ajansı
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