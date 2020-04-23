Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı
|23 Nisan 2020 19:23
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya paylaşımından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki: Hakimiyet bilakayduşart milletindir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın iletisindeki videoda ise TBMM'nin açılışı ve 15 Temmuz darbe girişimine direnen halkın görüntüleri yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki;Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020
Hakimiyet Bilakayduşart Milletindir. pic.twitter.com/qcXLY0Sgvp
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bugün koronavirüsten 115 hasta yaşamını yitirdi
23 Nisan 2020 19:58
|BTP genel başkanlığı için seçim yapıldı
23 Nisan 2020 19:31
|Bakan Çavuşoğlu'nun sürprizi şehit ailesini sevindirdi
23 Nisan 2020 19:11
|'Halkın sağlığıyla oynayanların peşini bırakmayacağız'
23 Nisan 2020 18:02
|Fahrettin Koca'dan beğeni toplayan 23 Nisan paylaşımı
23 Nisan 2020 17:49
|23 Nisan törenlerinde sosyal mesafe unutuldu
23 Nisan 2020 17:04
|CHP'li belediyelerden, ziyaretçisi olmayan sitelere reklam desteği
23 Nisan 2020 16:30
|Kılıçdaroğlu'ndan 16 maddelik çağrı
23 Nisan 2020 16:03
|TBMM, açılışının 100. yılı için toplandı
23 Nisan 2020 14:37
|MİT şehidini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
23 Nisan 2020 14:28