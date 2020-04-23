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İstanbul'da ramazanda davulcu geleneği devam edecek

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, "İstanbul'da bu ramazanda da davulcular, davulunu çalacak ve insanları sahurda uyandırmaya devam edecek." dedi.
 23 Nisan 2020 19:36
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İstanbul'da ramazanda davulcu geleneği devam edecek

İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da onbir ayın sultanı ramazan için davulcuların hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Aykut, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirlerle ilgili bir genelge geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 962 mahallede yaklaşık 3 bin davulcumuz var ve 20 yıldır her mahallenin davulcusu aynı. Biz muhtarlar olarak davulculuk kültürünü yaşatmaktan yanayız ve bu yıl da bu gelenek devam edecek. Biz bu görselin muhtarlar olarak devam etmesini istiyoruz. İstanbul'daki muhtarlar olarak İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı her türlü kararların sonuna kadar arkasında ve destekçisiyiz. Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda davulcuların koronavirüsle mücadele kapsamında apartmanlara girip, zili çalarak bahşiş toplaması bu yıl yasaklandı. Davulcularımız binalara girerek bahşiş toplaması yapmayacak ve sosyal mesafeyi koruyacak. Davulcular ücret konusunda da sıkıntı yaşamayacaklar. Davulcu, davuluna tokmağını vurup camdan atılacak bahşişini alabilecek. İnsanlar gönlünden geçeni, sokaktan geçen davulcuya bahşiş olarak atabilecekler."

Ramazanda "davulcular para için davul çalıyor" ifadesinin yanlış olduğunu vurgulayan Aykut, "Davulcu ramazanda bu zamana kadar parayla davul çalmamıştır. Burada yıllardır varolan geleneğin devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. İstanbul'da bu ramazanda da davulcular, davulunu çalacak ve insanları sahurda uyandırmaya devam edecek." diye konuştu.

Aykut, bu dönemde kaymakamlık ve belediyelerin, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım kampanyaları düzenlediklerini, bu nedenle bu kurumların, davulcuların ücretlerini böyle bir zamanda karşılamalarının doğru olmayacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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