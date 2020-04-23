İşte il il iftar ve sahur saatleri

Ülke genelinde camilere ilişkin alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek. İslam dünyası, bu yıl ramazan ayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Müslüman alimlerden gelen "toplu iftar programları yapmama" ve "camilerde cemaatle teravih namazını kıldırmama" uyarılarıyla giriyor.

Bu gece ilk sahura kalkacak olan vatandaşlar da kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. İşte il il 2020 ramazan imsakiyesi ve tüm illerin iftar ve sahur vakitleri

2020 24 NİSAN CUMA RAMAZAN İMSAKİYESİ