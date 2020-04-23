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İşte il il iftar ve sahur saatleri

 23 Nisan 2020 19:44
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İşte il il iftar ve sahur saatleri

Ülke genelinde camilere ilişkin alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek. İslam dünyası, bu yıl ramazan ayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Müslüman alimlerden gelen "toplu iftar programları yapmama" ve "camilerde cemaatle teravih namazını kıldırmama" uyarılarıyla giriyor.

Bu gece ilk sahura kalkacak olan vatandaşlar da kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. İşte il il 2020 ramazan imsakiyesi ve tüm illerin iftar ve sahur vakitleri

2020 24 NİSAN CUMA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Şehir İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
ADANA 04:18 19:28 20:50
ADIYAMAN 04:04 19:18 20:41
AFYONKARAHİSAR 04:31 19:50 21:15
AĞRI 03:38 19:02 20:28
AKSARAY 04:18 19:35 21:00
AMASYA 04:03 19:32 21:00
ANKARA 04:18 19:43 21:10
ANTALYA 04:37 19:47 21:08
ARDAHAN 03:34 19:05 20:35
ARTVİN 03:37 19:09 20:38
AYDIN 04:45 19:59 21:23
BALIKESİR 04:39 20:02 21:28
BARTIN 04:13 19:48 21:18
BATMAN 03:52 19:06 20:30
BAYBURT 03:47 19:14 20:41
BİLECİK 04:28 19:55 21:22
BİNGÖL 03:51 19:10 20:35
BİTLİS 03:46 19:03 20:27
BOLU 04:20 19:49 21:18
BURDUR 04:36 19:49 21:12
BURSA 04:32 19:58 21:26
ÇANAKKALE 04:43 20:09 21:36
ÇANKIRI 04:12 19:41 21:09
ÇORUM 04:07 19:35 21:03
DENİZLİ 04:40 19:54 21:17
DİYARBAKIR 03:55 19:10 20:33
DÜZCE 04:21 19:51 21:20
EDİRNE 04:36 20:11 21:41
ELAZIĞ 03:57 19:15 20:40
ERZİNCAN 03:52 19:16 20:42
ERZURUM 03:44 19:09 20:36
ESKİŞEHİR 04:28 19:52 21:18
GAZİANTEP 04:09 19:20 20:42
GİRESUN 03:52 19:22 20:51
GÜMÜŞHANE 03:49 19:17 20:45
HAKKARİ 03:42 18:55 20:18
HATAY 04:17 19:24 20:44
IĞDIR 03:33 18:58 20:25
ISPARTA 04:34 19:48 21:12
İSTANBUL 04:29 20:00 21:29
İZMİR 04:46 20:03 21:27
KAHRAMANMARAŞ 04:10 19:23 20:45
KARABÜK 04:14 19:46 21:15
KARAMAN 04:26 19:37 20:59
KARS 03:34 19:03 20:31
KASTAMONU 04:08 19:41 21:11
KAYSERİ 04:11 19:30 20:55
KİLİS 04:12 19:21 20:42
KIRIKKALE 04:15 19:40 21:07
KIRKLARELİ 04:33 20:08 21:39
KIRŞEHİR 04:15 19:36 21:02
KOCAELİ 04:26 19:56 21:24
KONYA 04:26 19:41 21:04
KÜTAHYA 04:31 19:53 21:19
MALATYA 04:01 19:18 20:42
MANİSA 04:44 20:02 21:27
MARDİN 03:55 19:07 20:29
MERSİN 04:21 19:31 20:52
MUĞLA 04:45 19:56 21:19
MUŞ 03:47 19:06 20:31
NEVŞEHİR 04:15 19:33 20:58
NİĞDE 04:17 19:32 20:56
ORDU 03:54 19:24 20:53
OSMANİYE 04:14 19:25 20:47
RİZE 03:43 19:14 20:43
SAKARYA 04:24 19:54 21:22
SAMSUN 03:58 19:31 21:01
ŞANLIURFA 04:03 19:15 20:37
SİİRT 03:48 19:03 20:27
SİNOP 04:00 19:37 21:08
ŞIRNAK 03:48 19:00 20:23
SİVAS 04:02 19:26 20:52
TEKİRDAĞ 04:35 20:06 21:35
TOKAT 04:01 19:29 20:56
TRABZON 03:46 19:17 20:46
TUNCELİ 03:54 19:15 20:40
UŞAK 04:36 19:54 21:19
VAN 03:41 18:58 20:23
YALOVA 04:29 19:58 21:27
YOZGAT 04:10 19:35 21:01
ZONGULDAK 04:16 19:50 21:19
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