Diyanetin ramazana özel sitesi güncellendi
|23 Nisan 2020 20:18
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Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde ihya edilecek onbir ayın sultanı, sağlık ve şükür ayı ramazana yönelik hazırlıkları kapsamında, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor.
"www.ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde, Türkiye ve yabancı ülkeler için ayrı ayrı hazırlanmış ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.
"Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temasıyla hazırlanan, ramazan hakkında yazılı veya görsel metinlerin yanı sıra hutbe ve vaazların da yer aldığı siteye, sorumluluk konusunda ayet ve hadisler ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın mesajı konuldu.
Afişlerin de yer aldığı internet sayfasında, "Yaşarken Unutma! Sonsuz Bir Hayat Daha Var" başlıklı ve Hazreti Muhammed'in "Akıllı kişi, kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır." hadisi şerifinin yer aldığı video da bulunuyor.
Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.
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