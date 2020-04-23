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Vatandaşlar karantina günlerinde en çok ne aldı?

Araştırma, katılımcıların ramazan döneminde en çok kıyafet, erzak ve şekerleme ürünleri satın almayı planladığını gösterdi.
 23 Nisan 2020 20:23
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Vatandaşlar karantina günlerinde en çok ne aldı?

Yapılan bir araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle ramazanı evlerinde geçirecek olanlar, vakit geçirmek için daha çok mobil oyunlara yönelecek ve alışverişini dijital mecralardan yapacak.

Ramazanda kullanıcıların dijital alışkanlıklarındaki değişimi ortaya koymak için yapılan araştırma, mobil cihazların insanların hayatında ne tür bir role sahip olduğunu gösterdi.

Mobil davranışı daha iyi anlamak için yapılan araştırma aynı zamanda insanların günlük tercihleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağladı.

Yüzde 20'si 18-24, yüzde 26'sı 25-34, yüzde 13'ü 35-44, yüzde 4'ü ise 45 yaşında olan katılımcıların, yüzde 39'u erkek, yüzde 61'i kadınlardan oluştu.

Araştırmaya göre, evde izolasyon içinde olan toplumun alışkanlıklarında da farklılıklar gözlemleniyor.

Katılımcıların yüzde 32'si ramazanda özellikle akıllı telefonlarında daha fazla zaman geçireceğini söyledi.

Araştırmadaki katılımcıların yüzde 75'i gün içinde, yüzde 18'i iftardan sonra, yüzde 8'i ise sahurda mobil cihazları ile vakit geçireceklerini belirtti.

Koronavirus salgını nedeniyle mobil oyunlara ayrılan zamanın ramazanda daha da artacağını öngören araştırmada, katılımcıların yüzde 72'si mobil oyun oynamak için akıllı telefonlarını kullandığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 41'i ise ramazanda mobil oyun oynamak için daha fazla zaman harcayacağını bildirdi.

Geçen yıl ramazanda özellikle gündüz saatlerinde ve sahur vakitlerinde mobil oyunlarda geçirilen vaktin arttığı gözlemlenmişti. Bu yılki araştırma, kullanıcı alışkanlıklarının bu şekilde artarak devam edeceğini gösterdi.

Ramazan reklam verenler için de önemli fırsat sunuyor

Ramazan dönemi, oruç tutan hedef kitlelere ulaşmak ve reklamlar ile farkındalık yaratmak isteyen markalar, geleneksel medya kadar, mobil reklamlarda da ön plana çıkmaya çalışıyor.

Katılımcıların yüzde 66'sı mobil cihazlarında gördükleri reklamlar üzerinden doğrudan bir satın alma yaptığını, yüzde 86'sı ise ürün tercihleriyle ilgili olduğunda satın alma yapacağını aktardı.

Araştırmaya katılanların yüzde 85'i akıllı telefonlarını online alışveriş için kullandığını kaydetti.

Araştırma, web yerine uygulamaların tercih edilmesinin, hem kullanım kolaylığı hem de hız bakımından tercih edildiğini, bunun da mobil uygulamaların reklam verenler için yeni bir mecra olarak kabul görmesini sağladığını ortaya koydu.

Giyim ve erzak en çok satın alınan ürünler

Araştırma, katılımcıların ramazan döneminde en çok kıyafet, erzak ve şekerleme ürünleri satın almayı planladığını gösterdi.

Ramazan ayında koronavirus etkisi göz önüne alındığında, özellikle online alışverişlerin ve yemek siparişlerinin artması bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle bu dönemde havayolu, seyahat gibi sektörler durma noktasına gelirken, sinema, oyuncaklar ve eğlence sektörü alışverişin azaldığı alanlar arasında yer alıyor.

Video yayınları, oyunlar, müzik yayınları ve online kitaplar kullanıcıların satın alma yaptığı alanlar arasında ilk sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı
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