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Turizm harcamalarında aslan payı 'yeme ve içme'ye ayrıldı

Türkiye'de geçen yıl yurt içi seyahatler için toplam 48,9 milyar lira harcama yapılırken, seyahat bütçesinden en büyük pay 15,6 milyar lira ile yeme ve içmeye ayrıldı.
 23 Nisan 2020 20:28
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Turizm harcamalarında aslan payı 'yeme ve içme'ye ayrıldı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl yurt içinde ikamet eden vatandaşlar 78 milyon 202 seyahat gerçekleştirdi. Bu sayı bir önceki yıl 78 milyon 523 olarak kaydedilmişti. Bu seyahatlerde yapılan toplam harcama, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,5 artışla 40 milyar 266 bin 153 liradan, 48 milyar 910 milyon 856 liraya yükseldi.

Bu dönemde seyahatlerde paket turu tercih edenlerin harcamaları 3 milyar 964 milyon 996 bin lirayı bulurken, 44 milyar 945 bin 860 bin liralık kişisel harcama yapıldı.

Kişisel harcamalarda başı 15 milyar 644 milyon 988 lira ile yeme ve içme harcamaları çekerken, bu alanda yapılan harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 artış kaydetti. 2018'de söz konusu harcamalar 12 milyar 283 milyon 998 lira seviyesindeydi.

Yeme ve içmenin ardından en çok harcama ulaştırma için yapıldı. Geçen yıl yurt içi turistler 13 milyar 889 milyon 437 bin liralık ulaştırma harcaması gerçekleştirdi. Bu tutar bir önceki yıl 11 milyar 746 milyon 411 lira düzeyindeydi.

Bu harcamaları, 5 milyar 933 milyon 370 bin lira ile konaklama, 4 milyar 329 bin 643 lira ile giyecek ve hediyelik eşya, 2 milyar 457 bin 619 lira ile diğer harcamalar ve 2 milyar 192 bin 184 ile de sağlık harcamaları izledi.

Seyahat öncesi giyecek, ilaç, çanta, kamera ve benzeri konularda yapılan harcamalarda da yüzde 26 artış görüldü. Geçen yıl bu kategoride 408 milyon 619 bin liralık seyahat öncesi harcama yapıldı.

Pansiyona yapılan seyahat sayısı arttı

Öte yandan, geçen yıl seyahate çıkanlar toplam 637 milyon 70 bin geceleme yaparken, ortalama geceleme sayısı 8,1'i buldu.

Geçen yıl 2018'e göre pansiyona yapılan seyahat sayısı yüzde 20 artışla 1 milyon 904 bine ulaştı. Aynı dönemde kendi evine yapılan seyahat sayısı da yüzde 12,4 yükselişle 5 milyon 532 bine çıktı. Bu dönemde otele yapılan seyahat sayısında ise azalma görüldü. 2019'da 12 milyon 479 bin seyahat otele gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı
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