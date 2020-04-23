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Bakan Kasapoğlu tamilat verdi! İstiklal Marşı okunacak

Bakan Kasapoğlu, saat 21.00'de Türkiye genelinde stat ışıklarının açılması ve İstiklal Marşı yayınlanması talimatı verdi.
 23 Nisan 2020 20:33
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Bakan Kasapoğlu tamilat verdi! İstiklal Marşı okunacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla saat 21.00'de statlar, 23 Nisan coşkusuna dahil edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 21.00'de Türkiye genelinde stat ışıkları açılacak ve statlarda İstiklal Marşı yayınlanacak.

Stat ışıklarının açılması ve İstiklal Marşı'nın yayınlanmasının yanı sıra skorboardlarda Türk bayrağı yansıtılacak.
Anadolu Ajansı
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