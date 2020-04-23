Bakan Kasapoğlu tamilat verdi! İstiklal Marşı okunacak

MEB OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN NÖBET VE ÇALIŞMA SÜRELERİNE AÇIKLIK GETİRDİ MEB, İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bünyesinde açılan ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerine, ana sınıfı çocuklarının olmadığı alanlarda nöbet görevi verildiği ve kendi derslerinin bitmesine rağmen okul çıkış saatine kadar okulda bekletildikleri yönünde gelen şikayetlere cevap verdi.