Meteorolojiden zirai don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimleri için zirai don uyarısında bulundu.
|23 Nisan 2020 20:44
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimleri için zirai don uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın (cuma) sabah saatlerinde, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yükseklerinde yer yer orta kuvvette zirai don bekleniyor.
Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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