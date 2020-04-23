Bu kavganın bedeli 88 bin 200 TL
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında kavga eden 14 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.
|23 Nisan 2020 21:21
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında kavga eden 14 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.
Yenice mahallesi Refah sokakta, 14 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırdığı kavgaya karışanlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
14 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 6 bin 300'er lira olmak üzere toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.
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