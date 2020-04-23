Türkiye tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı okudu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı.

Vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.

Balkonlar, Türk bayrağı ile donatılırken, pencerelere 23 Nisan özel süsleri asıldı.

Atakule kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı

Kentin simgelerinden Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı. Saat 21.00'de İstiklal Marşı'nın notaları kuleye yansıtıldı.

Dünyanın yaşadığı zorlu günlere umut olması için UNICEF iş birliğiyle tüm dünya çocuklarını temsilen kule rengarenk ışıklandırıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Fransa'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları da Esenboğa Havalimanı'nda İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşlara, apronda görev yapan polisler ve THY'nin yer hizmetleri personeli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Doğu Anadolu'daki 7 ilde evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

Erzurum'daki tüm mahallelerde vatandaşlar, Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başta çocuklar olmak üzere herkesi saat 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okumaya davet etmesiyle söz konusu saatte balkon ve camlara çıktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini ve balkonlarını bayraklarla süsleyen vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde İstiklal Marşı okumaya başladı.

Vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Atatürk bayraklarını açarak alkış ve ıslıklar eşliğinde coşkuyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

İstiklal Marşı'nın balkonlardan okunması sırasında bazı aileler de çocukları ile balkonlara çıkarak mahalle sakinlerine eşlik etti.

Kent sakinlerinin İstiklal Marşı okuması sırasında kentte hoparlerlerden de İstiklal Marşı okundu.

Polisler de kentte cadde ve sokaklarda gezerek sirenlerle vatandaşlara eşlik etti, bazı vatandaşlar klaksonlar çalarak etkinliğe destek verdi.

Kars'ta da İstiklal Marşı'nı balkonlarda okuduktan sonra Faikbey Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar polis ve jandarmanın öncülüğünde Türk bayraklarıyla konvoy yaptı.

Arpaçay ilçesinde okunan İstiklal Marşı'ndan sonra havai fişek gösterisi düzenledi.

Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerin balkonlarından yapılan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe girişindeki TOKİ Konutları'nda yaşayan vatandaşlar, evlerinin balkonlarından Türk Bayrakları ile saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra havai fişek gösterisi yapılarak marşlar okundu.

TOKİ Site Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene farklı şekilde kutlama yaptıklarını belirterek, "Şehitler diyarından yüce Meclise selam olsun. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günde 100. yılda daha görkemli, daha güzel kutlamak isterdik ama ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu bu süreçte TOKİ olarak böyle gerçekleştirdik." dedi.

- Kovid-19 karantinasındaki vatandaşlardan "Ölürüm Türkiyem" şarkısı

İl genelinde vatandaşların balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okuduğu Ağrı'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda gözetim altında tutulan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Öğrenci Yurtlarında 14 günlük gözetim altında tutulan vatandaşlar, saat 21.00'de odalarının pencerelerinde ellerine Türk bayrakları alarak İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını okudu.

İstiklal Marşı'nın ardından "Ölürüm Türkiyem" şarkısını söyleyen vatandaşlar, program sonunda "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı.

Yurtların önünde bulunan polis ekipleri de siren çalarak vatandaşlara destek oldu.

Ayrıca Erzincan, Ardahan, Iğdır ve Tunceli'de de vatandaşlar Erdoğan'ın çağrısıyla balkonlara çıkarak ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini sallayarak İstiklal Marşı okudu.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Antalya'da da vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başta çocuklar olmak üzere herkesi saat 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okuma davetine kentte yoğun katılım oldu. Binlerce kişi çocuklarıyla balkonlarına çıkarak aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye görevlileriyle bando eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Başkan Böcek, yaptığı açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıp, önlerinde saygıyla eğildiklerini söyledi.

Meclisin dualarla açıldığını hatırlatan Böcek, TBMM'nin açılmasıyla verilen ilk mesajın önemli olduğunu vurguladı.

İtfaiyecileri her fırsat bulduğunda ziyaret ettiğini ve İstiklal Marşı'nı da itfaiyecilerle okumak istediğini belirten Böcek, "Sözüm söz gelecek 23 Nisan'da caddelerimizde sokaklarımızda halay çekeceğiz, türkülerle inşallah bugünü kutlayacağız. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye bandosunun çaldığı marşlar ve türkülerin ardından etkinlik sona erdi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi saat 21.00'de bir site önünde durarak mahallesiyle İstiklal Marşı okudu.

Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da balkonlarına Türk bayrakları asarak birlikte İstiklal Marşı'nı okuması dikkati çekti.

Serik ilçesinde balkonlarında ellerinde Türk bayraklarıyla saatin 21.00 olmasını bekleyen vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden çalınmaya başlanan İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı sonrası havai fişek ve meşaleler yakıldı.

Antalya Stadı ve Bahçeşehir Okulları Stadı'nda da İstiklal Marşı yankılandı.

- Muğla

Muğla'nın tüm mahallelerinde vatandaşlar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Kentte günler öncesinden hazırlıklara başlayan çocuklar, evlerinin camlarını ve balkonlarını bayrak ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, üzerinde çocuk figürleri, Atatürk portresi, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü logoları ile "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" yazısı yer alan iki otobüsten çocuk şarkıları ve marşlar çalındı. Otobüsler, saat 21.00'de Emirbeyazıt Mahallesi'nde İstiklal Marşı'nı çaldı.

Muğla Atatürk Stadyumu'nun ışıkları açılarak İstiklal Marşı çalındı.

Almanya'dan Kovid-19 tedbirleri kapsamında tahliye edilen ve Muğla'daki yurtlara yerleştirilen 349 Türk vatandaşı da balkonlara ve camlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ilçelerinde de halk evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

- Isparta ve Burdur

Isparta'da Kuveyt'ten getirilen işçiler, karantinada kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nun pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Yurdun bahçesinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansların sirenlerini açarak ellerindeki Türk bayraklarıyla "Ölürüm Türkiye'm" şarkısına eşlik etti.

Kentte çok sayıda kişi balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu ve araçlarıyla konvoy yaptı.

Burdur'da da vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkıp ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.

Kuveyt'ten getirilen 275 işçinin bulunduğu Fereli Sinan Edendi Yurt Müdürlüğünde karantinada kalanlar da bayraklarını alıp yurdun penceresine çıktı. İstiklal Marşı'ndan sonra yurdun bahçesinde çalan şarkılar eşliğinde işçiler bayramı kutladı.