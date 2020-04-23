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O polise sarılarak ağladı, vatandaşlar koronayı hiçe saydı

Sivas'ta bir işletmede çıkan yangında çalışan gözyaşlarına boğulurken, meraklı vatandaşlar ise korona virüsü unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.
 23 Nisan 2020 21:31
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O polise sarılarak ağladı, vatandaşlar koronayı hiçe saydı

Sivas'ta bir işletmede çıkan yangında çalışan gözyaşlarına boğulurken, meraklı vatandaşlar ise korona virüsü unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 17.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Arap Evliya caddesi üzerinde U.Ş.'ye ait döner satışı yapılan lokantanın bahçe bölümünde meydana geldi. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangını fark eden çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çalışanlardan biri gözyaşları boğuldu. Gözü yaşlı çalışanı gören polis ekipleri gence sarılarak teselli etti.

Öte yandan korona virüsü unutan meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izledi. Meraklı vatandaşları bekçiler ve polis ekipleri tarafından yapılan uyarıları hiçe sayarak yangını izlemeye devam etti. İşletmenin bulunduğu apartmanda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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