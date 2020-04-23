İskenderun'daki cezaevine ilişkin iddialar yalanlandı
|23 Nisan 2020 21:43
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İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin iddianın asılsız olduğunu bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada İskenderun Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunan bir şahsın Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.
Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İskenderun T ve M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Kovid-19 salgınından etkilenen, tedavi gören ya da hayatını kaybeden herhangi bir tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. İskenderun'daki Ceza İnfaz Kurumlarında söz konusu yayınlarda adı geçen ve eski polis memuru olduğu iddia edilen bir tutuklu ya da hükümlü de bulunmamaktadır. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."
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