1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trabzon Havalimanı 1 ay süreyle uçuşa kapatıldı

Trabzon Havalimanı, pist bakımı nedeniyle yaklaşık 1 ay süreyle uçuşa kapatıldı.
 23 Nisan 2020 21:48
Yazdır
Trabzon Havalimanı 1 ay süreyle uçuşa kapatıldı

Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı pisti bakıma alındı. Yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen bakım çalışmalarında pistte oluşan eğimler giderilecek. Havalimanı pistinde daha öncede 400'üncü metrede yaklaşık 30 metre karelik alanda eğim oluşmuştu. Uçakların iniş kalkış güvenliğini tehlikeye sokabileceği öngörülen eğimin ortadan kaldırılması için havalimanı pisti kısa süreli bakıma alınmıştı.

UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 14 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkmış, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelmişti. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. 162 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edilmişti. Uçak, 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılıp, havalimanında güvenli bir bölgeye çekilmişti.

TRABZON HAVALİMANI

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7.5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en kalabalık kenti, en sakin zamanını yaşıyor
23 Nisan 2020 19:19		 Rize'ye, sehayat izin belgesi olsa dahi, giriş yok
23 Nisan 2020 18:57
Bursa'da koronavirüse bir kayıp daha
23 Nisan 2020 18:08		 O ilde köylere giriş ve çıkışlar 4 gün kısıtlandı
23 Nisan 2020 17:34
Koronavirüse yakalanan dernek başkanı: Nasıl bulaştı anlamadım, 40 gündür evde izoleydim
23 Nisan 2020 17:12		 23 Nisan törenlerinde çocukları ayakkabıları temsil etti
23 Nisan 2020 16:59
12 yaşındaki çocuk 23 Nisanda kayalıklardan düşerek öldü
23 Nisan 2020 16:48		 23 Nisan'da çocuklara Arda Turan sürprizi
23 Nisan 2020 16:38
Rize'nin yüksek kesimlerine nisanda kar yağdı
23 Nisan 2020 16:01		 Belediye ramazanda her hafta ihtiyaç sahiplerine 2 ton et dağıtacak
23 Nisan 2020 15:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:03 - Ünlü oyuncu: Bu zihniyete tahammül edemiyorum21:58 - Yasağa rağmen sokağa çıkıp, ambulansa otostop çekti21:53 - Kovid-19 şüphesiyle yattığı hastaneden kaçan çift yakalandı21:48 - Trabzon Havalimanı 1 ay süreyle uçuşa kapatıldı21:43 - İskenderun'daki cezaevine ilişkin iddialar yalanlandı21:37 - TSK Komuta Kademesi, Mehmetçikle İstiklal Marşı okudu21:31 - O polise sarılarak ağladı, vatandaşlar koronayı hiçe saydı21:26 - Türkiye tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı okudu21:21 - Bu kavganın bedeli 88 bin 200 TL21:16 - Uzmanından iftar ve sahurda beslenme önerileri
21:11 - Pandemi döneminde sosyal destek ve yardımlaşma önemli21:06 - Kitaplar dezenfekte edilip okuyucuya ulaştırılıyor21:01 - Sahipsiz hayvanlara gönüllü olarak şifa dağıtıyorlar20:56 - Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs'a kadar durduruldu20:52 - Ziya Selçuk, LGS'nin açık havada yada statlarda yapılabileceğini açıkladı20:50 - Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?20:44 - Meteorolojiden zirai don uyarısı20:38 - Erdoğan ulusa seslendi ve çocuklar İstiklal Marşı'nı okudu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sosyal mesafenin uygulanmadığı, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki 23 Nisan törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor
Normalleşme sürecinin takvimi belli oldu
Mayısta AVM'ler açılıyor
İşte il il iftar ve sahur vakitleri
Her ile özel normalleşme: Vaka sayıları baz alınacak
Bugün koronavirüsten 115 hasta yaşamını yitirdi
Vali'den yorum yapan takipçisine tepki
Koronavirüsle mücadelede o il için sevindirici haber
'Okulların açılması ve telafi eğitimleri yeniden masaya yatırılacak'
Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi neden ödenmez?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüzümüzü güldürenler 5
kafa dağıtmak 1
dsö'nün 2021'e kadar maçlar oynanmasın önerisi 3
film replikleri 4
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 12
pimapen 1
Vita Brevis 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
internet üzerinden kız isteme 2
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam