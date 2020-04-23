Sağlıkçı anne babanın çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı bir köyde kalan sağlıkçı anne ve babanın çocuklarının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için talep ettikleri bayrak, balon ve süsler Belediye Başkanı Fatih Çelik tarafından köye götürüldü.

Ankara'daki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları Cemal ve Fatma Şahin çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir ay önce çocukları Ege Mert (9) ve Ali'yi (2), Zara ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Atkıran köyünde ikamet eden dedeleri Hüseyin Şahin'in yanına gönderdi.

Köyde kalan çocukların 23 Nisan'ı kutlamak istediklerinin ancak köyde Türk bayrağı, balon ve süs bulamadıklarının Zara Belediyesine iletilmesinin ardından Belediye Başkanı Fatih Çelik, harekete geçti.

Türk bayrakları, balon, boyama kitabı, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar ve süs malzemelerinden oluşan hediye paketi hazırlatarak köye giden Çelik, çocukların kaldığı eve sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Belediye başkanı Çelik'i evlerinde gören çocuklar, aldıkları hediyelerden dolayı çok mutlu oldu.

Daha sonra evi süsleyen çocuklar, İstiklal Marşı ve 23 Nisan konulu şiirler okudu.

Çelik, ziyarette görüntülü aramayla çocuklarla anne ve babasını görüştürdü.

Ege Mert Şahin, konuşma sırasında gözyaşlarına engel olamadı.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, "23 Nisan vesilesiyle Ankara'dan bir hemşehrimiz bize ulaşmıştı. Çocuklarımız, anne ve babalarını sağlık çalışanı olduğu için bir aydır göremiyorlar. '23 Nisan malzemeleri yoktur, kutlayamıyorlar' denildi. Biz de bugün geldik, çocuklarımızla birlikte 23 Nisan'ı kutladık." dedi.