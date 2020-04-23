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Ünlü oyuncu: Bu zihniyete tahammül edemiyorum

Sosyal medya hesabı üzerinden pasaportundaki Bingöl damgasını gösteren ve bu duruma isyan eden bir Twitter kullanıcısı bir anda Trend Topic oldu. Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, sosyal medyada gündem olan kullanıcıya tepki gösterdi.
 23 Nisan 2020 22:03
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Ünlü oyuncu: Bu zihniyete tahammül edemiyorum

Macaristan yolculuğundan dönüşte Bingöl havalimanına inen bir kadın sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi. Ancak kullandığı ifadeler nedeniyle birçok Twitter kullanıcısı bu kişiye tepki gösterdi.

Yapılan yorumlara tepki gösterenlerden biri de oyuncu Şinasi Yurtsever oldu. Yurtsever, Twitter kullanıcısının gönderisini şu satırlarla paylaştı:

"Nesi var Bingöl'ün. Kalsaydın Macaristan'da. Pasaportunu iptal ettir o zaman böylece Bingöl damgasından kurtulursun.Bu zihniyetteki tikilere tahammül edemiyorum (Üslubum için özür dilerim)" notunu düştü.

Memurlar.Net
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