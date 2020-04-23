Ramazan'ın ilk teravih namazı evlerde kılındı
|23 Nisan 2020 22:08
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İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk teravih namazını evlerinde kıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Büyük Çamlıca ve Sultanahmet başta olmak üzere İstanbul'un camileri sessizliğe büründü.
Ramazanın gelmesini sevinçle karşılayan vatandaşlar, ilk teravih namazını evlerinde kıldı.
Camilerin avlularında polis, zabıta ve temizlik işçilerinin dışında kimsenin bulunmadığı görüldü.
Camilere, "onbir ayın sultanı" ramazana özel Osmanlı geleneği mahyalar da asıldı.
Tarihi yarımadada yer alan Sultanahmet Camisi'ni "Vakit dua vakti", Büyük Çamlıca Camisi'ni ise "Hoş geldin ya şehri ramazan" ve "Oruç Arınmaktır" yazılı mahyalar aydınlattı.
Teravih namazı ramazan boyunca evlerde kılınmaya devam edilecek.
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