'Cami hoparlöründen müzik yayını' iddiasına yalanlama
İzmir Müftülüğü, Karşıyaka ilçesindeki bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
|23 Nisan 2020 22:13
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İzmir Müftülüğü, Karşıyaka ilçesindeki bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında Karşıyaka ilçesine bağlı İhsan Gültekin Camisi'nin hoparlöründen, müzik yayını yapıldığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.
Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, "Müzik yayınının camiden değil, caminin yakınındaki konut sitesinden yapıldığı ve gün içinde uzun süre devam ettiği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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